Wielozadaniowy AW149 zapewnia skuteczny udział wojska w całym spektrum zadań realizowanych w ramach działań desantowo-szturmowych. W PZL-Świdnik są ulokowane pełne zdolności produkcyjne, serwisowe i rozwojowe dla tej platformy śmigłowcowej. Oznacza to, że PZL-Świdnik nie tylko buduje na swojej linii montażowej cały śmigłowiec i integruje jego systemy, w tym uzbrojenie, ale również może te śmigłowce modernizować w odpowiedzi na potrzeby polskiego wojska, np. wyposażyć w dodatkowe lub inne uzbrojenie, czy systemy misji. PZL-Świdnik stanowi również zaplecze logistyczne i bazę techniczną dla obsługi serwisowej tej floty. To niewątpliwie umacnia suwerenność Polski i daje impuls do dalszego umacniania zdolności kraju w domenie śmigłowcowej.

– W zmieniającej się rzeczywistości, w świecie, w którym zaburzenie łańcucha dostaw powoduje, że stajemy się niewydolni nie tylko ekonomicznie, gospodarczo, ale i społecznie, stworzenie bazy produkcyjnej, serwisowej, naprawczej w Polsce jest pełną niezależnością od trudnych sytuacji związanych z zaburzeniami łańcucha dostaw. Wybór producentów w różnych działaniach modernizacji, transformacji wojska, w zakupach nowego sprzętu zawsze powinien zawierać element niezależności – podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Produkcja krajowa daje nam pewność, że jeżeli doszłoby do jakiegoś konfliktu zbrojnego – oby nie, to jesteśmy pewni, że sprzęt będzie odtwarzany w zakładach w kraju, będzie dostarczany nowy i przywracany na pole walki, nikogo nie będziemy musieli się prosić za granicą o to, żeby nam własny sprzęt usprawnił. Ważne jest to, że mamy tutaj zakład produkcyjny – mówił redakcji Newseria gen. bryg. Tomasz Białas, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. – Moi technicy są w ciągłym kontakcie z technikami z zakładu produkcyjnego po to, żeby z jednej strony utrzymywać wysoką sprawność śmigłowców, wysoką gotowość do działania, a z drugiej strony bez zakłóceń przekazywany jest też feedback z użytkowania tego śmigłowca, na temat tego, co można by zmienić i co wprowadzić w kolejnych wersjach. Ta komunikacja jest bezcenna.

Umowa i dostawy

AW149 dla Sił Zbrojnych RP została podpisana 1 lipca 2022 r., a ważną jej częścią jest utworzenie potencjału przemysłowego w Świdniku: m.in. uruchomienie linii produkcyjnej w PZL-Świdnik, ustanowienie zdolności obsługowych na wszystkich poziomach oraz zarządzanie konfiguracją śmigłowca. Umowa uwzględnia też pakiety logistyczny i szkoleniowo-symulatorowy. Pakiet logistyczny obejmuje zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, a także sprzęt dla obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowo-symulatorowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego.

Użytkownikiem śmigłowców jest 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, a dokładnie 7 Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku, gdzie 27 listopada 2025 r. odbyło się uroczyste przekazanie pierwszego, wyprodukowanego w Świdniku śmigłowca AW149.

Dotychczas PZL-Świdnik przekazał wojsku 11 śmigłowców AW149, a 3 kolejne są w trakcie procesu przekazywania ich użytkownikowi, tak, aby z końcem 2025 roku, 7 Dywizjon Lotniczy posiadał łącznie 14 śmigłowców AW149, w tym te, które zostały wyprodukowane już w PZL-Świdnik.

Pierwsze śmigłowce, zgodnie z harmonogramem przekazano wojsku w ciągu niewiele ponad jednego roku (15 miesięcy) od daty podpisania kontraktu (pierwsze egzemplarze pochodzą z zakładów Leonardo w Vergiate we Włoszech, gdzie polscy pracownicy, z PZL-Świdnik, odbyli szkolenie na linii montażu końcowego, jednocześnie uczestnicząc w produkcji pierwszych śmigłowców dla Polski (on-the-job training).

– PZL-Świdnik właśnie dostarczył pierwszy śmigłowiec AW149 zbudowany w polskich zakładach. W tym celu rozwinięte zostały nowe kompetencje, aby już po 20 miesiącach od daty podpisania kontraktu utworzyć ciągi technologiczne, które pozwalają na budowę całego kompletnego śmigłowca wraz z jego testowaniem i próbami w locie – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Bartosz Mateusz Śliwa, prezes zarządu PZL-Świdnik. Stworzyliśmy wiele nowych miejsc pracy, zatrudniliśmy nowych pracowników, część pracowników skierowaliśmy na wielomiesięczne szkolenia do zakładu Leonardo w Vergiate we Włoszech. Nie możemy zapominać o współpracujących z nami 500 dostawcach. Oni również czerpią z nowoczesnych technologii, jakie PZL-Świdnik posiada, wzmacniając i rozwijając polski przemysł – dodaje Bartosz M. Śliwa.

Zdolności AW149

Śmigłowce przygotowane są do realizacji zadań z obszaru wsparcia pola walki (Combat Air Support), ratowania i ewakuacji poszkodowanych z pola walki (CASEVAC – Casualty Evacuation), działań desantowo szturmowych (Fast Roping, FRIES, SPIES) oraz transportu towarów żołnierzy, zaopatrzenia i wielu innych zadań.

Konfiguracja śmigłowców, w pełni odpowiadająca wymaganiom Sił Zbrojnych RP, obejmie m.in. systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, pociski rakietowe – kierowane i niekierowane oraz systemy samoobrony.

Śmigłowce uzbrojone są na podwieszeniach zewnętrznych w pociski przeciwpancerne AGM114R2 Hellfire, rakiety kierowane laserowo 70mm (LGR), rakiety niekierowane 70mm (UGR), gunpod 12.7mm.

Oprócz tego, po obu stronach kadłuba śmigłowca śmigłowce posiadają pokładowe karabiny maszynowe 7.62mm.

Śmigłowce wyposażono także w różne zaawansowane systemy łączności, w tym taktyczne datalinki wymiany danych, urządzenia do kryptograficznej wymiany danych zapewniające sieciocentryczność i wsparcie wielodomenowe dla wszystkich uczestników współczesnego pola walki.

– Jeśli chodzi o nowe zdolności, jakie wprowadza AW149 do Brygady, można na ten temat bardzo dużo mówić. Po pierwsze to jest wsparcie ogniowe. Ten śmigłowiec, oprócz tego, że dostarcza żołnierzy na pole walki w sposób bezpieczny, pokonując pewne wyzwania, które stawia przed nami przeciwnik, jest w stanie w trakcie walki tych żołnierzy wspierać. Śmigłowiec ma na wyposażeniu pociski przeciwpancerne, pociski kierowane i niekierowane, karabin wielkokalibrowy oraz broń pokładową. Patrząc z perspektywy żołnierza lądowego, na przykład batalionu kawalerii powietrznej, nie będzie on sam na polu walki. Będzie miał nad głową takiego „anioła stróża”, który będzie go cały czas wspierał – mówi gen. bryg. Tomasz Białas, dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, do której trafił pierwszy wyprodukowany w całości w Polsce AW149. Drugi główny aspekt – nazwijmy to – zdolności do budowania pewnej sieciocentryczności. W tej chwili wiedza o przeciwniku jest kluczowa na polu walki. Ten śmigłowiec, przez to, że jest wpięty w system wsparcia dowodzenia, taką wiedzę dostarcza zarówno pilotom, jak i żołnierzom lądowym – dodaje gen. bryg. Tomasz Białas.

Uroczystość przekazania 1-ego AW149 z PZL-1828 Foto: mat. pras.

Wielozadaniowy AW149

AW149 to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy najnowszej generacji zaprojektowany od początku z myślą o wymagających potrzebach sił zbrojnych. Zaprojektowany w XXI w. dla zwalczania zagrożeń tej ery. Platforma może być rekonfigurowana dla zapewnienia realizacji szerokiej gamy wymagających zadań w najtrudniejszych warunkach operacyjnych. Zaawansowane technologie systemów uzbrojenia i wyposażenia AW149, w połączeniu z jego zwinnością, zasięgiem, wytrzymałością, dużym marginesem mocy, najwyższym poziomem bezpieczeństwa i przeżywalności, zapewnia wojskowemu użytkownikami wysoką dostępność operacyjną, skuteczność realizowanych misji i efektywność kosztową floty. Śmigłowce AW149 mają duży zakres certyfikowanego wyposażenia dodatkowego, które może być zintegrowane na polskich śmigłowcach, w zależności od przyszłych potrzeb użytkowników. Już dziś polski użytkownik wojskowy wskazuje na AW149, jako najbardziej nowoczesny śmigłowiec będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

– Teraz, dzięki temu co mamy na pokładzie AW149, możemy o wiele głębiej wchodzić w aspekty realizacji misji, możemy przewidywać szybciej, możemy patrzeć dalej, więcej rzeczy identyfikować i analizować pod kątem celów misji. To dla nas bardzo dużo znaczy – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria mjr pilot Miłosz Tomaszkiewicz, szef pionu szkolenia w 7. Dywizjonie Lotniczym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. – Oprócz tego mamy komfort pracy w różnych warunkach atmosferycznych, również w nocy, bo na pokładzie tego śmigłowca dysponujemy bardzo rozbudowanymi systemami nawigacyjnymi, które wzajemnie się uzupełniają. Z kolei ze względu na system obserwacyjno-celowniczy, cyfrową awionikę, dedykowany komputer misji oraz bardzo szerokie spektrum uzbrojenia, które odpowiada uzbrojeniu przenoszonemu przez najnowocześniejsze na świecie śmigłowce szturmowe - możemy również realizować szeroki zakres zadań uderzeniowych – dodaje mjr pilot Miłosz Tomaszkiewicz.

Bieżąca współpraca z wojskiem i nowe wymagania

Dostarczane śmigłowce już są na bieżąco dostosowywane do najnowszych wymagań wojska. Obecna konfiguracja polskich AW149 zyskuje najnowsze systemy łączności i uzbrojenia. Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby wojska jest również możliwa dzięki realizacji kontraktu w polskich zakładach, które stanowią ważne zaplecze techniczne i bazę logistyczną polskiego wojska. W PZL-Świdnik znajduje się pełna linia produkcyjna, tu integrowane są wszystkie systemy i podsystemy, w tym uzbrojenia i odbywają się loty testowe.

– Dla nas zarządzanie konfiguracją śmigłowca AW149 oznacza przede wszystkim możliwość wprowadzania zmian: na prośbę użytkownika czy zamawiającego, jakim jest Agencja Uzbrojenia, możliwość wprowadzenia udoskonaleń także na podstawie analiz różnych konfliktów na świecie i udoskonalenia doktryn NATO – mówi Grzegorz Wyszyński, członek zarządu PZL-Świdnik. – W ostatnim czasie takie usprawnienia w obszarze łączności wdrożyliśmy na platformie AW149. Teraz dyskutujemy z 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej oraz Agencją Uzbrojenia nad wdrożeniem nowych rozwiązań w obszarze uzbrojenia. Program AW149 zmienia się bezustannie. Jest to wciąż żyjący organizm, który udoskonalamy w odpowiedzi na nowe potrzeby wojska, modernizujemy i wprowadzamy nowe rozwiązania – mówi Grzegorz Wyszyński.

AW149 jest śmigłowcem, który odpowiada na nowe i wymagające potrzeby wojska, podlega łatwej konfiguracji do wielu zadań, a jego osiągi i margines mocy stwarzają przewagę operacyjną i gwarantują duże bezpieczeństwo.

– Śmigłowiec AW149 dysponuje znaczącym zapasem mocy, co stwarza załodze duży komfort, a przede wszystkim pozwala na dogodne realizowanie zadań na rzecz kawalerii powietrznej. Możemy zabrać znaczącą ilość desantu, środków logistycznych na potrzeby misji. Śmigłowiec cechuje się bardzo dobrą manewrowością. Po osiągnięciu pewnego zakresu prędkości, można powiedzieć, że lata się bardziej jak samolotem niż jak śmigłowcem. Ten śmigłowiec cechuje się cyfrowym środowiskiem pracy, które nas znacząco wspiera w zadaniach pilotażowych, ale również tych, które definiują nam daną misję na rzecz wojsk lądowych czy sił powietrznych – podkreśla szef pionu szkolenia w 7. Dywizjonie Lotniczym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

Uroczystość przekazania 1-ego AW149 z PZL-9709 Foto: mat. pras.

Perspektywy śmigłowcowe w Polsce

Jednym z priorytetów polskiego wojska jest pozyskanie śmigłowców szkolno-bojowych, w ramach ogłoszonego już programu zintegrowanego systemu szkoleniowego. W ramach tego programu, PZL-Świdnik oferuje polskiemu wojsku AW109 TrekkerM – lekki śmigłowiec szkolno-bojowy, który, co istotne, mógłby być produkowany w PZL-Świdnik, tak, jak teraz realizowany jest kontrakt na dostawy AW149. Krajowa produkcja jest bez wątpienia jedną z kluczowych zalet tej oferty, biorąc pod uwagę wszystkie korzyści dla Polski – przemysłowe i militarne. O tym, jak ważna jest krajowa produkcja i współpraca polskiego przemysłu z wojskiem mówili sami wojskowi podczas uroczystości przekazania 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej pierwszego z krajowej produkcji śmigłowca AW149.

Ponadto, w ramach programu zintegrowanego systemu szkolenia śmigłowcowego, PZL-Świdnik oprócz śmigłowców z krajowej produkcji, może dostarczyć symulatory i trenażery, których szeroką ofertę posiada Leonardo. Takie rozwiązanie ma dodatkową korzyść – symulatory są na bieżąco aktualizowane o dane pochodzące z realnego śmigłowca. Jest to jedyne tak kompleksowe rozwiązanie, dzięki temu, że PZL-Świdnik jest częścią Leonardo. PZL-Świdnik może również zapewnić usługi serwisowe i naprawcze, w oparciu o dowolny model współpracy z wojskiem, a także wszelkie modernizacje floty, która pozyskiwana jest na dziesiątki lat, a więc przyszłe potrzeby wojska zostaną zaspokojone w kraju, przez PZL-Świdnik wraz z udziałem polskiego łańcucha dostaw.

