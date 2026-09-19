RPG-25 „Dzięcioł” to lekki granatnik przeciwpancerny jednokrotnego użytku. Został wyróżniony podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbył się w Kielcach.

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Co potrafi polski granatnik? Przebija pancerz pojazdów bojowych

Choć granatnik RPG-25 „Dzięcioł” ma niewielkie rozmiary, jego parametry techniczne predestynują go do wsparcia piechoty w starciu z pojazdami opancerzonymi.

Konstrukcja ma kaliber 73 mm, jej długość wynosi 650 mm, a po rozłożeniu ma ona 850 mm.

Masa całkowita wynosi około 3–4,5 kg w zależności od wariantu głowicy.

Skuteczny zasięg rażenia celów punktowych wynosi do 300 metrów. Maksymalny lot pocisku sięga około 1100 metrów.

Uzbrojony jest standardową głowicę kumulacyjną typu HEAT jest w stanie przebić pancerz pojazdów bojowych (400 mm stali pancernej RHA).

Jak podaje portal Polska Zbrojna, według zapewnień twórców polskiego granatnika, parametry te pozwalają skutecznie zwalczać większość obecnie produkowanych kołowych transporterów opancerzonych oraz bojowych wozów piechoty.

Polski „Dzięcioł” z Defenderem. Czy trafi do polskiej armii?

Konstrukcja opracowanego w Polsce RPG-25 „Dzięcioł” po raz pierwszy została zaprezentowana w 2024 r. W tym roku doczekała się jednak ważnego wyróżnienia w konkursie Defender przyznawanego za innowacyjność i odpowiedź na współczesne wyzwania obronności i bezpieczeństwa. Nagroda została przyznana Wojskowemu Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia (liderowi projektu) oraz Zakładom Metalowym „DEZAMET” S.A. (konsorcjantowi).

Jak zwraca uwagę portal Defence24, konstrukcja mogłaby w przyszłości stać się podstawowym tego typu środkiem walki w Wojsku Polskim. Obecnie bazuje ono na norweskich M72, a potrzeby armii sięgają setek tysięcy sztuk.