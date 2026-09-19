Granatnik przeciwpancerny RPG-25 „Dzięcioł”
RPG-25 „Dzięcioł” to lekki granatnik przeciwpancerny jednokrotnego użytku. Został wyróżniony podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbył się w Kielcach.
Choć granatnik RPG-25 „Dzięcioł” ma niewielkie rozmiary, jego parametry techniczne predestynują go do wsparcia piechoty w starciu z pojazdami opancerzonymi.
Jak podaje portal Polska Zbrojna, według zapewnień twórców polskiego granatnika, parametry te pozwalają skutecznie zwalczać większość obecnie produkowanych kołowych transporterów opancerzonych oraz bojowych wozów piechoty.
Konstrukcja opracowanego w Polsce RPG-25 „Dzięcioł” po raz pierwszy została zaprezentowana w 2024 r. W tym roku doczekała się jednak ważnego wyróżnienia w konkursie Defender przyznawanego za innowacyjność i odpowiedź na współczesne wyzwania obronności i bezpieczeństwa. Nagroda została przyznana Wojskowemu Instytutowi Technicznemu Uzbrojenia (liderowi projektu) oraz Zakładom Metalowym „DEZAMET” S.A. (konsorcjantowi).
Jak zwraca uwagę portal Defence24, konstrukcja mogłaby w przyszłości stać się podstawowym tego typu środkiem walki w Wojsku Polskim. Obecnie bazuje ono na norweskich M72, a potrzeby armii sięgają setek tysięcy sztuk.
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