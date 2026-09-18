Pod zwierzchnictwem gen. Postołowicza znajdzie się 20 jednostek łączności w 22 lokalizacjach.

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Polski generał obejmuje „jedno z kluczowych stanowisk w strukturach wsparcia NATO”

Nowy dyrektor NCIA przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nominację na stanowisko w NATO gen. Postołowicz otrzymał od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza pod koniec sierpnia.

„Gen. bryg. Mirosław Postołowicz objął dziś stanowisko Dyrektora Jednostek Wsparcia Łączności w Agencji NATO ds. Łączności i Informatyki (NCIA). Obowiązki przejął od gen. bryg. Ralfa Hoffmanna” – podał 17 września Sztab Generalny Wojska Polskiego. W komunikacie podkreślono, że stanowisko dyrektora NCIA to „jedno z kluczowych stanowisk w strukturach wsparcia NATO”.

Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał, że nowy dyrektor będzie odpowiadał za zapewnienie systemów łączności i informatyki dla dowództw NATO w Europie i Ameryce Północnej oraz za utrzymanie łączności z państwami Sojuszu w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

„Wyznaczenie polskiego generała na tak odpowiedzialne stanowisko jest wyrazem zaufania do kompetencji polskich oficerów i potwierdzeniem coraz silniejszej obecności Polski w kluczowych strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Gen. Mirosław Postołowicz pełnił już w przeszłości służbę w strukturach NATO

Sztab podkreślił, że generał Postołowicz jest doświadczonym oficerem wojsk łączności. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu, studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej oraz w 2021 roku podyplomowe studia polityki obronnej na National Defense University w Waszyngtonie. Ukończył także liczne specjalistyczne kursy w ośrodkach szkoleniowych NATO, m.in. w Oberammergau i Latinie.

Posiada również – jak czytamy – bogate doświadczenie w służbie na arenie międzynarodowej. Służył w strukturach NATO w Heidelbergu, uczestniczył w misji UNDOF w Syrii, a w swojej karierze dowodził także Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.