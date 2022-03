Ukraiński Su-27 wylądował w Rumunii 24 lutego. Pilot przekroczył granicę powietrzną Rumunii m.in. ze względu na zgłoszoną usterkę techniczną. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurną samolotów F-16 i odeskortowana na lotnisko w pobliżu miasta Bacău. 1 marca, podczas lotu powrotnego, Suchoja eskortowała para rumuńskich samolotów MiG-21R LanceR. Co należy podkreślić, przebazowanie do kraju, na prośbę ukraińskiego rządu, nieuzbrojonego Su-27 może oznaczać, że Rosjanie nadal nie wywalczyli przewagi w powietrzu. To z kolei pozwala na w miarę swobodne przeloty maszyn ukraińskich.

Działania lotnicze, po niemal sześciu dniach walk, nadal są intensywne z obu stron. Pomimo przewagi liczebnej Rosjanie nadal nie wyeliminowali wszystkich ukraińskich baz lotniczych i lotnictwa bojowego. Według danych strony ukraińskiej, straty rosyjskie przekroczyły 1 marca 58 statków powietrznych różnych typów. Część z nich miała zostać przechwycona i zniszczona przez myśliwce.