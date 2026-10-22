Schrony są pierwszymi w Polsce budowanymi ze środków rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Za realizację inwestycji odpowiada firma Pekabex BET z Grupy Pekabex. Jest ona odpowiedzialna za pełen proces inwestycyjny, zaczynając od przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej, przez realizację prac budowlanych, a kończąc na uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

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W Malborku powstają dwa nowoczesne schrony

Każdy ze schronów pomieścić ma 150 osób. Konstrukcje klasy S-1 mają wytrzymać falę uderzeniową o nacisku do 10 ton na metr kwadratowy. Mają również chronić przed odłamkami, promieniowaniem i substancjami niebezpiecznymi. Wewnątrz każdego obiektu znajdą się awaryjne zasilanie, zbiorniki wody pitnej i sucha toaleta.

Pierwszy ze schronów buduje miasto Malbork przy ul. Hadyny, w sąsiedztwie Żłobka Miejskiego i Szkoły Podstawowej nr 3. Wartość inwestycji wynosi 4 817 573,43 zł. Schron będzie niezależnym, wolnostojącym i jednokondygnacyjnym obiektem częściowo zagłębionym poniżej poziomu terenu.

Drugi schron, budowany przez powiat malborski przy ul. Wybickiego, powstaje na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w pobliżu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Będzie to obiekt podziemny, nad którym powstanie naziemny magazyn sprzętu i środków ochrony ludności. W tym przypadku wartość inwestycji to 6 089 680,76 zł.

Schrony w Malborku powstają z elementów prefabrykowanych

Schrony powstają z prefabrykowanych elementów żelbetowych, które produkowane są wcześniej w fabryce poza Malborkiem. Następnie na placu budowy elementy te są jedynie montowane oraz łączone w szczelną i wytrzymałą konstrukcję. W efekcie jakość wykonania i powtarzalność elementów są pod ścisłą kontrolą, a same prace na placu budowy trwają krótko.

– Wykorzystanie nowoczesnej technologii prefabrykacji żelbetowej, w której specjalizuje się Grupa Pekabex, przełoży się bezpośrednio na skrócenie czasu trwania prac budowlanych na miejscu inwestycji, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość wykonania konstrukcji ochronnej oraz pełną terminowość. Nowe obiekty to początek budowy nowoczesnego systemu odporności i bezpieczeństwa mieszkańców regionu i Polski – podkreślił Rafał Borowiec z Działu Realizacji w Grupie Pekabex, cytowany przez serwis Malbork.naszemiasto.pl.

Trwają prace nad powtarzalnym projektem schronu

Jak informuje serwis Property Design, spółka Pekabex BET – niezależnie od prowadzonych właśnie inwestycji – pracuje razem z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie nad powtarzalnym projektem schronu prefabrykowanego, który będzie można wykorzystywać w różnych częściach Polski.

– Standaryzacja projektu, połączona z zastosowaniem prefabrykacji, otworzy możliwość szybszej i bardziej efektywnej kosztowo realizacji obiektów ochronnych na dużą skalę. Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną gwarantuje, że opracowane rozwiązanie będzie odpowiadało współczesnym wymaganiom bezpieczeństwa i realnym zagrożeniom – wyjaśniła Beata Żaczek, prezes Pekabexu, cytowana przez serwis.