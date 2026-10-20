PERUN jest rakietą suborbitalną wielokrotnego użytku, przeznaczoną do badań naukowych, eksperymentów i walidacji technologii w warunkach mikrograwitacji i lotów kosmicznych. Ma 11,5 metra długości, średnicę 45 cm i jest napędzana hybrydowym silnikiem SF-1000, który wykorzystuje podtlenek azotu jako utleniacz i parafinę jako paliwo stałe. Nominalnym celem rakiety suborbitalnej PERUN jest wynoszenie ładunku o masie do 50 kg na wysokość do 150 km i zapewnienie 5 minut eksperymentów w realnych warunkach kosmicznych i mikrograwitacji.

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Czwarty lot testowy suborbitalnej rakiety PERUN

Pod koniec sierpnia na poligonie w Ustce przeprowadzony został czwarty lot testowy rakiety PERUN. W czasie misji m.in. przetestowano zmodernizowany system sterowania wektorem ciągu (TVC) oraz podsystemy nawigacji i autonomii.

Według prezesa zarządu SpaceForest i dyrektora misji PERUN Roberta Magiery, LOT 4 był dla firmy czymś więcej niż jedynie kolejnym udanym testem.

– To moment, w którym projekt PERUN wchodzi w kolejny etap – przechodzimy od weryfikacji poszczególnych rozwiązań technologicznych do dojrzewania całego systemu rakietowego typu dual-use – przyznał w rozmowie z PAP Robert Magiera.

O kolejnym locie testowym opowiedział kierownik ds. komunikacji marketingowej w SpaceForest Krzysztof Osiak.

– Lot przebiegł zgodnie z planem, a kluczowe podsystemy, w tym TVC, zadziałały prawidłowo. Misję zakończyliśmy aktywacją systemu przerwania lotu, a rakietę odzyskaliśmy z morza w obrębie poligonu. Zebraliśmy bardzo obszerną, precyzyjną telemetrię. Dzięki niej dokładnie przeanalizujemy zachowanie rakiety na każdym etapie lotu i porównamy je z wcześniejszymi analizami oraz testami naziemnymi – wyjaśnił Krzysztof Osiak.

Jednocześnie dodał, że obecnie trwają prace nad analizą danych z ostatniego lotu, a także organizacją piątej misji (LOT 5) i rozwojem zaplecza operacyjnego. Na razie nie ujawniono jednak terminu ani miejsca kolejnego startu ze względu na trwające procesy administracyjne. W ramach kolejnych misji SpaceForest rozważa współpracę z partnerami zagranicznymi, m.in. z Danii i Portugalii.

Rakietą PERUN jest zainteresowane m.in. Wojsko Polskie

Przedstawiciele gdyńskiego przedsiębiorstwa wskazują w dłuższej perspektywie na potencjał poligonu w Ustce, który mógłby stać się cywilnym polskim kosmodromem – ważnym punktem europejskiej infrastruktury dla suborbitalnych lotów badawczych i komercyjnych.

Firma podkreśla, że zainteresowanie technologią dual-use (cywilno-obronną) wykazuje nie tylko branża naukowa i biznesowa, lecz także polska administracja oraz Wojsko Polskie.

SpaceForest prowadzi obecnie otwarty nabór ładunków badawczych dla uczelni, instytutów i firm, które będą mogły przetestować swoje eksperymenty w warunkach mikrograwitacji. Projekt rozwijany jest m.in. w ramach programu Boost! Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Pełna gotowość do regularnej oferty komercyjnej, jak zaznaczył Krzysztof Osiak, będzie zależeć od wyników kolejnych prób, dopracowania procedur oraz ustanowienia odpowiednich ram prawnych dla startów kosmicznych z terytorium Polski.