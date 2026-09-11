Sojusz Dronowy UE i Ukrainy został powołany 15 lipca w Kijowie przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Kubilius poinformował, że do Sojuszu zgłosiło się 400 firm, a ostatecznie wybrano dziewięć firm z Ukrainy i dziewięć z UE. Na liście znalazła się polska firma WB Electronics/WB Group.

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– Europa musi uczyć się od Ukrainy. To jedna z kluczowych potrzeb, które – mamy nadzieję – ten sojusz pomoże nam zaspokoić. Ten sojusz może stać się w pewnym sensie akademią ukraińskich doświadczeń wojennych – podkreślił komisarz ds. obrony. – Musimy uczyć się nie tylko tego, jak produkować drony, ale także jak dostosować metody produkcji i jak być naprawdę szybkim, aby produkować wystarczająco szybko i na dużą skalę. I jak stworzyć w Europie ekosystem, który widzimy w Ukrainie – dodał.

Europa ma się uczyć od Ukrainy, jak szybko zwiększyć produkcję dronów i systemów antydronowych

Kubilius podkreślił, że w Ukrainie długość cykli projektowych mierzy się w tygodniach, a systemy antydronowe mogą stać się przestarzałe w kilka miesięcy. – Europa musi być zdolna do takiej samej skali, szybkości i innowacyjności, jak wy. Zniwelowanie tej luki jest celem tego sojuszu – powiedział Kubilius zwracając się do przedstawicieli Ukrainy.

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– Jak powiedział (sekretarz generalny NATO) Mark Rutte, Europa nie jest w stanie wojny, ale nie jest w stanie pokoju. Na razie nasza produkcja mniej więcej pokrywa nasze potrzeby w czasie pokoju. Od Ukrainy uczymy się jednak, że jeśli wojna się zbliża, trzeba być w stanie bardzo szybko zwiększyć skalę produkcji – dodał Kubilius.

– Właśnie dlatego nasz Program na rzecz Europejskiego Przemysłu Obronnego oferuje instrumenty, które musimy opracować i wdrożyć, w tym zakłady stale utrzymywane w gotowości produkcyjnej, które w czasie pokoju są kontraktowane do bycia w gotowości na czas wojny – powiedział unijny komisarz.

W ramach Sojuszu Dronowego Europa ma rozwijać współpracę. „Nie będzie 27 produktów dla 27 krajów UE”

Generał brygady Ronald Rietbergen, który zarządza projektami w ramach Sojuszu Dronowego, powiedział, że wyzwaniem pozostaje interoperacyjność. – O interoperacyjności dużo się mówi, ale to nie jest kwestia techniczna, to kwestia kulturowa. Chodzi o zdolność do współpracy ze sobą – przekonywał.

Jak dodał, celem nie jest stworzenie jednego produktu dla całej Europy, „ale na pewno nie będzie to 27 produktów dla 27 krajów (UE)”. – Chcemy, by za każdym projektem stało kilka firm współpracujących ze sobą, aby np. sześć krajów z sześcioma ważnymi dla nich produktami ze sobą współpracowało. A jeśli uda nam się dopilnować, aby te kraje kupowały te same systemy, to będziemy na dobrej drodze – podkreślił.