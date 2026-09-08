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Władysław Kosiniak-Kamysz: 500-tysięczna armia to nasz plan. Pokoju na horyzoncie nie widzę

Wymieniłbym trzy najważniejsze kierunki naszych inwestycji. To drony i systemy antydronowe, to niskokosztowe pociski dalekiego zasięgu, na przykład Barracuda-500M. (…) I na koniec sztuczna inteligencja oraz zarządzanie polem walki przy udziale sztucznej inteligencji. Te trzy rzeczy zdefiniują nasz potencjał na najbliższe lata – mówi „Rzeczpospolitej” Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Aktualizacja: 08.09.2026 11:27 Publikacja: 07.09.2026 21:47

Władysław Kosiniak-Kamysz: 500-tysięczna armia to nasz plan. Pokoju na horyzoncie nie widzę

Foto: mat. pras.

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Bogusław Chrabota

Kilka dni temu pojawiły się w Polsce pierwsze zamówione czołgi K2. Kiedy następne?

Będą docierać do Polski regularnie. To, co jest atutem Koreańczyków, to terminowość dostaw. Na świecie nie jest dziś o to łatwo. Podpisaliśmy umowę rok temu, 1 sierpnia 2025 roku, a dziś pierwsze 28 jest już w Polsce. Część tych czołgów, na które najbardziej czekamy, nie przypłynie już do nas statkami, tylko będzie produkowana w Bumarze-Łabędy. Bo to jest transza 180 czołgów, z której duża część będzie produkowana już w Polsce.

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