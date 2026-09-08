Władysław Kosiniak-Kamysz: 500-tysięczna armia to nasz plan. Pokoju na horyzoncie nie widzę

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Będą docierać do Polski regularnie. To, co jest atutem Koreańczyków, to terminowość dostaw. Na świecie nie jest dziś o to łatwo. Podpisaliśmy umowę rok temu, 1 sierpnia 2025 roku, a dziś pierwsze 28 jest już w Polsce. Część tych czołgów, na które najbardziej czekamy, nie przypłynie już do nas statkami, tylko będzie produkowana w Bumarze-Łabędy. Bo to jest transza 180 czołgów, z której duża część będzie produkowana już w Polsce.
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