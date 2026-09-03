Rosja na dużą skalę wprowadza do walki drony z silnikami odrzutowymi, które rozwijają trzykrotnie większą prędkość niż dotychczas używane Shahedy – podał w czwartek „New York Times”. Broń ta przeciąża obronę powietrzną Ukrainy i wymusza używanie kosztownych rakiet przy strącaniu takich dronów.

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W ostatnich miesiącach nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania przez siły rosyjskie dronów odrzutowych, łączących cechy tanich bezzałogowców i pocisków manewrujących. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat poinformował, że tylko w lipcu użycie tego typu maszyn wzrosło pięciokrotnie. Z kolei doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ds. technologii wojskowych Serhij Beskrestnow przekazał nowojorskiemu dziennikowi, że w lipcu wykryto 1500 odrzutowych dronów, a w sierpniu już 3000.

Drony osiągają prędkość 600 km/h

Nowe drony rozwijają prędkość do ok. 600 km/h, czyli niemal trzykrotnie większą niż dotychczasowe modele z silnikami tłokowymi. Pozwala to transportować cięższe ładunki wybuchowe, latać wyżej i na większe odległości. Większa prędkość dronów drastycznie skraca czas jaki mają na reakcję ukraińscy cywile po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego.

Austriacki analityk wojskowy Franz-Stefan Gady powiedział „NYT”, że nowa broń stanowi jakościowy skok na polu walki. „To w rzeczywistości tanie pociski manewrujące” – uważa ekspert.

Nowy dźwięk nad Ukrainą. To nie są już Shahedy

„NYT” twierdzi, że Ukraińcy już dawno przyzwyczaili się do rozpoznawania odgłosów dronów typu Shahed, porównywanych do brzęczenia motoroweru, jednak drony z napędem odrzutowym są inne. Niektórzy opisują ten dźwięk jako cichsze szumienie samolotu lub gwizd.

Odrzutowe drony zmuszają Ukrainę do użycia drogich rakiet

Odrzutowe drony są poza zasięgiem ukraińskich mobilnych grup strzeleckich korzystających z karabinów maszynowych. Do zestrzeliwania tych maszyn ukraińskie wojsko jest zmuszone wykorzystywać myśliwce oraz zaawansowane systemy rakietowe ziemia-powietrze, co stwarza ryzyko szybkiego wyczerpania zapasów amunicji.

Gady zauważa jednak, że produkcja silników odrzutowych jest znacznie droższa i uzależniona od trudniej dostępnych komponentów niż w przypadku silników tłokowych, co tworzy barierę w masowej produkcji nowych dronów.

„Cała logika tej klasy broni opiera się na masowości, co wymaga utrzymania niskich kosztów. Silniki odrzutowe są tu głównym ograniczeniem; podzespoły i łańcuchy dostaw po prostu nie dają się skalować w taki sposób, jak silniki tłokowe z kosiarek” – podkreślił analityk w rozmowie z „NYT”.

Ukraina testuje tanie przechwytywacze

W odpowiedzi na nowe zagrożenie ukraiński minister obrony Jewhenij Chmara poinformował, że cztery ukraińskie firmy prowadzą obecnie testy tanich przechwytywaczy zaprojektowanych do zwalczania dronów odrzutowych, z planem ich szybkiej masowej produkcji.

Rosja zastępuje Shahedy szybszymi konstrukcjami

Rosja od jesieni 2022 roku używała przeciwko Ukrainie irańskich dronów Shahed (oraz ich lokalnej wersji Gerań), których charakterystyczny warkot przypominał silnik kosiarki. Dzięki stosunkowo małej prędkości tych maszyn ukraińska obrona osiągała skuteczność zestrzeleń na poziomie sięgającym ponad 90 proc. Rosyjskie próby z odrzutowymi wersjami bezzałogowców rozpoczęły się na przełomie 2025 i 2026 roku, jednak ich masowe użycie na skalę operacyjną nastąpiło latem br.