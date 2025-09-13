Reklama

Siódmy tydzień protestu w St. Louis. Boeing zatrudnia zastępców

Strajkujący pracownicy Boeing Defense odrzucili najnowszą propozycję umowy z zarządem. Strajk w koncernie trwa już siódmy tydzień – informuje CNN.

Publikacja: 13.09.2025 11:40

Strajkujący pracownicy Boeing Defense odrzucili najnowszą propozycję umowy z zarządem

Strajkujący pracownicy Boeing Defense odrzucili najnowszą propozycję umowy z zarządem

Foto: REUTERS/Lawrence Bryant/Zdjęcie archiwalne

Urszula Lesman

Około 3200 członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaników i Pracowników Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego (IAM), okręg 837, rozpoczęło strajk 4 sierpnia po odrzuceniu wcześniejszej oferty kierownictwa firmy. Pracownicy z rejonu St. Louis montują myśliwce oraz inne produkty wojskowe koncernu. Boeing zatrudnia pracowników spoza związków zawodowych, aby ograniczyć skutki wstrzymania pracy.

Czytaj więcej

Zakład produkcyjny Boeing Defense, Space & Security facility w St. Louis, Missouri
Modernizacja Sił Zbrojnych
Groźba nowego strajku w Boeingu. Tym razem w części wojskowej

– Nasi członkowie w St. Louis po raz kolejny pokazali, że nie zadowolą się połowicznymi rozwiązaniami Boeinga – oświadczył w komunikacie Brian Bryant, przewodniczący IAM International. – Boeing musi zacząć słuchać swoich pracowników i wrócić do stołu negocjacyjnego z ofertą, która w należyty sposób doceni poświęcenie i umiejętności tych ludzi – dodano.

Związkowcy nie zgadzają się na propozycje kierownictwa Boeing Defense

Odrzucona propozycja obejmowała mniejsze podwyżki składek na plan emerytalny oraz niższą premię za ratyfikację niż ta, którą w ubiegłym roku zatwierdzili członkowie IAM okręgu 751, montujący samoloty pasażerskie Boeinga w północno-zachodnich stanach USA. – Jesteśmy rozczarowani, że nasi pracownicy odrzucili pięcioletnią ofertę, obejmującą średnio wzrost płac o 45 proc. – powiedział w oświadczeniu Dan Gillian, wiceprezes Boeing Defense

Czytaj więcej

Sprzedawane Ukrainie zestawy przeciwlotnicze Piorun, produkowane przez skarżyskie Mesko, były finans
Biznes
Zachodnie koncerny zarabiają krocie na pomocy Zachodu dla Ukrainy
Reklama
Reklama

– Jasno zaznaczyliśmy, że ogólne ramy ekonomiczne naszej propozycji nie ulegną zmianie, ale konsekwentnie dostosowywaliśmy ją na podstawie opinii pracowników i związku, aby lepiej odpowiadała ich oczekiwaniom – dodał Gillian.

Nie zaplanowano dalszych rozmów. Dan Gillian poinformował, że firma kontynuuje przygotowania do zatrudnienia stałych pracowników zastępczych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

strajk Boeing Defense

Około 3200 członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaników i Pracowników Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego (IAM), okręg 837, rozpoczęło strajk 4 sierpnia po odrzuceniu wcześniejszej oferty kierownictwa firmy. Pracownicy z rejonu St. Louis montują myśliwce oraz inne produkty wojskowe koncernu. Boeing zatrudnia pracowników spoza związków zawodowych, aby ograniczyć skutki wstrzymania pracy.

– Nasi członkowie w St. Louis po raz kolejny pokazali, że nie zadowolą się połowicznymi rozwiązaniami Boeinga – oświadczył w komunikacie Brian Bryant, przewodniczący IAM International. – Boeing musi zacząć słuchać swoich pracowników i wrócić do stołu negocjacyjnego z ofertą, która w należyty sposób doceni poświęcenie i umiejętności tych ludzi – dodano.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Reklama
Reklama
e-Wydanie