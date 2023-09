Amerykański oszczep, postrach tanków zrobimy w Polsce

- „Zawarte właśnie porozumienie pozwala nam rozwinąć strategiczne, długoterminowe partnerstwo międzynarodowe z PGZ i stworzyć scenariusz korzystny zarówno dla Polski, jak i USA, aby dostarczać naszym klientom nasze sprawdzone przeciwpancerne rozwiązania" – podkreślał Dave Pantano, wiceprezes Javelin Joint Venture i dyrektor programu Javelin w Lockheed Martin.

Sprawdzony w Iraku

Javelin jest rozwijany i produkowany przez JJV, spółkę należącą do Raytheon w Tucson w Arizonie i Lockheed Martin w Orlando na Florydzie. Do tej pory JJV wyprodukowała ponad 50 000 pocisków Javelin i ponad 12 000 modułów celowniczych z układem sterowania wielokrotnego użytku. Javelin jest obecnie używany w 23 krajach, a Polska jest pierwszym klientem zagranicznym, który pozyskał system Javelin w wariancie „F" – zapewniają Amerykanie.

SZ Ukrainy

Wojsko najnowszą wersję skonstruowanej przez konsorcjum Raytheon/Lockheed Martin broni zakontraktowała w ramach amerykańskiej procedury Foreign Military Sales (FMS) prawie 3 lata temu. Broń trafiła do brygad lekkiej piechoty na wschodniej flance RP. Warta 54,5 mln dol. umowa na pierwszą partie 180 kierowanych pocisków i 60 wyrzutni, przewidywała pakiet wsparcia szkoleniowego i logistycznego.

Do WOT trafiła najnowsza wersja broni; zestawy Raytheon/Lockheed Martin Javelin FGM – 148 F – o zwiększonym do ok. 4 km zasięgu i z udoskonalonym systemem naprowadzania. Javeliny użyte bojowo po raz pierwszy w kampanii irackiej zyskały od razu opinię piorunująco skutecznych.

Piekielnie skuteczna broń

Naprowadzana na źródło ciepła rakieta po dopaleniu wykorzystuje dwustopniowy napęd. Praktycznie bezdymny wystrzał najpierw wyrzuca pocisk z tuby startowej na odległość ok. 10 m a potem włącza się silnik marszowy i niesie rakietę do celu. Taki system pozwala chronić operatora broni przed poparzeniem gazami wylotowymi i ukryć jego położenie.