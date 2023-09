Thorium Space: Znaleźliśmy swoje miejsce w kosmosie

W prostych słowach. „Corem" firmy jest idea zastąpienia technologii, która jest z nami właściwie od zawsze.

Skąd taki pomysł na biznes?

W biznesie satelitarnym działam od dziesiątek lat i mam także swój udział w pracach i budowie „klasycznych" satelitów. Mniej więcej dziesięć lat temu pojawiła się idea, że może czas coś zmienić, bo świat i potrzeby klientów także się zmieniają.

Tak pojawił się pomysł tworzenia bardziej elastycznych rozwiązań, bo klient chce mieć większy wpływ na to, jak coś działa. Dotąd było tak, że gdy budowaliśmy satelitę, to musieliśmy wiedzieć, co klient chce - mniej więcej na 15 -18 lat do przodu. To dlatego, że wielkie i klasyczne satelity, które krążą nad nami, tak po prostu mają. Po ich wystrzeleniu nie mamy zbyt wielkiego pola do zmian w ich działaniu.

To co my robimy, to przejście na domenę, że robimy co chcemy, kiedy chcemy i jak chcemy, bo całość jest „software defined" i to udało nam się zrobić.

Spotykamy się na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Stąd uzasadnione pytanie, kto jest waszym klientem. Wasza oferta kierowana jest na rynek wojskowy? Cywilny? Czy raczej i tu, i tu?