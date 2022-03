Według władz ukraińskich sprzęt ten jest już wykorzystywany w działaniach bojowych na Ukrainie.

Pierwszy zestaw z aparatami Bayraktar TB2 trafił na Ukrainę w 2020 r., kolejne (prawdopodobnie dwa) w ubiegłym roku, w tym jeden do Sił Morskich SZU. Początkowo były wykorzystywane do zadań patrolowo-rozpoznawczych. W ubiegłym roku po raz pierwszy wykorzystano je do działań bojowych przeciwko separatystom w Donbasie. Obecnie są intensywnie eksploatowane w walkach z rosyjską agresją – wśród celów wymienia się pojazdy logistyczne, a także wozy bojowe (w tym elementy obrony przeciwlotniczej). Pomimo rosyjskiej przewagi w środkach OPL, nie udało się Rosjanom ich wyeliminować z walki.