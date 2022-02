Będzie on obejmował uzbrojenie, które pomoże w „zwalczaniu celów powietrznych i opancerzonych". Oznacza to prawdopodobnie kolejne dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych FIM-92 Stinger i rakietowych zestawów przeciwpancernych Javelin, a być może także granatników przeciwpancernych. Ponadto pakiet obejmie: broń strzelecką, amunicję do niej, kamizelki kuloodporne i hełmy.

Od co najmniej dziesięciu dni Litwa i Łotwa dostarczają na Ukrainę pociski typu Stinger. Oprócz wersji przenośnej (MANPADS), na Ukrainę dotarły również podwójne wyrzutnie montowane na trójnożnych statywach – Stinger Dual Mount. 26 lutego dostawę dla Ukrainy 500 zestawów Stinger i 1000 granatników przeciwpancernych Panzerfaust 3 zapowiedziały Niemcy. Dostawę 50 granatników Panzerfaust 3 wraz z 400 pociskami planuje Holandia. Tego samego dnia Belgia poinformowała, że skieruje na Ukrainę 2000 karabinów maszynowych i 3800 ton paliwa. Z kolei Słowacja planuje dostawę paliwa i 12 000 nabojów moździerzowych kal. 120 mm.

Doniesienia i zdjęcia potwierdzają udane użycie bojowe przez Ukrainę zarówno Javelinów, jak i Stingerów. 24 lutego podczas walk w pobliżu miasta Hłuchiw (Głuchów), we wschodniej części obwodu sumskiego, oddziały ukraińskie zniszczyły za pomocą pocisków Javelin kolumnę rosyjskich pojazdów wśród których było kilkanaście czołgów T-72, bojowe wozy piechoty i kołowe transportery opancerzone. Pociski Javelin wykorzystywane są również podczas walk w rejonie Kijowa.

Według doniesień Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy z 26 lutego, ukraińska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 14 rosyjskich samolotów (w tym trzy myśliwce Su-30SM, dwa szturmowce Su-25SM i dwa transportowce Ił-76MD) oraz 11 śmigłowców różnych typów. Wobec znikomej aktywności ukraińskiego lotnictwa myśliwskiego i wyeliminowaniu przez rosyjskie ataki znacznej liczby samobieżnych zestawów przeciwlotniczych, wydaje się że większość śmigłowców i część samolotów rosyjskich została zestrzelona za pomocą pocisków Stinger, Igła i – być może - Piorun.