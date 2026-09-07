Materiał powstał we współpracy z Targami Kielce

Jeszcze kilka lat temu w MSPO uczestniczyło około 600 firm, w ubiegłym to już 811. W tym roku lista obejmuje ponad 1200 wystawców, z czego większość stanowią firmy z zagranicy. Do tego dochodzi niemal 300 tzw. firm reprezentowanych. Łączna powierzchnia ekspozycji przekroczyła 49 tys. m kw., podczas gdy rok wcześniej wynosiła niespełna 38 tys.m kw. Stoiska wybudowano w 11 halach, z czego dwie to specjalnie na to wydarzenie zbudowane hale tymczasowe. Ekspozycja zajmuje również teren zewnętrzny. Podczas MSPO po raz pierwszy debiutuje także nowa hala Targów Kielce o powierzchni 18,5 tysiąca metrów kwadratowych – największy obiekt wystawienniczy, jaki powstał w kraju w ostatnim czasie.

Międzynarodowy charakter wydarzenia widać w strukturze wystawców. Największą zagraniczną reprezentację przygotowała Kanada, Kraj Wiodący MSPO 2026, który reprezentuje blisko 200 firm. Kolejne bardzo liczne grupy stanowią firmy z Niemiec (105), Stanów Zjednoczonych (90), Niderlandów (53), Australii (52), Wielkiej Brytanii (46), Francji (36), Ukrainy (31), Włoch (30), Szwecji (26), Czech (21), Litwy (19), Turcji (18) i Korei Południowej (16). Rosnąca skala Salonu jest związana z zasadniczą zmianą europejskiego rynku obronnego. Państwa NATO zwiększają wydatki na bezpieczeństwo, modernizują armie i odbudowują zdolności produkcyjne. Polska, położona na wschodniej flance Sojuszu, stała się jednym z najważniejszych rynków dla światowego przemysłu obronnego. Dodatkowym impulsem jest unijny instrument SAFE i perspektywa wielomiliardowych inwestycji w zdolności obronne.

Zmienia się również sam przemysł. Obok tradycyjnych producentów czołgów, artylerii, rakiet czy pojazdów wojskowych coraz większą rolę odgrywają przedsiębiorstwa zajmujące się elektroniką, automatyką, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, technologiami kosmicznymi i rozwiązaniami dual-use, czyli podwójnego zastosowania. Do sektora defence wchodzą firmy, które jeszcze niedawno działały przede wszystkim na rynku cywilnym.

Tę zmianę bardzo dobrze widać w Kielcach na MSPO. Obok ciężkiego sprzętu wojskowego jednym z dominujących tematów są systemy bezzałogowe i technologie służące do ich zwalczania. W Kielcach prezentowane są drony rozpoznawcze i uderzeniowe, amunicja krążąca, bezzałogowe pojazdy lądowe, rozwiązania morskie oraz systemy antydronowe wykorzystujące przechwytywanie, walkę radioelektroniczną czy technologie laserowe. Tu warto zwrócić uwagę na Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, który pokaże na MSPO system SYLAND – laserowy system zwalczania dronów.

Wśród ważnych światowych premier jest m.in. GLADIUS II Grupy WB, czyli polski system bezzałogowy nowej generacji przeznaczony do rozpoznania i działań uderzeniowych, a także KAMD południowokoreańskiej firmy Airbility – system C-UAS służący do wykrywania, przechwytywania i neutralizowania dronów.

Podczas MSPO, PZL Mielec pokaże śmigłowiec S-70C Black Hawk, a PZL Świdnik – AW149. Lockheed Martin, amerykański koncern zbrojeniowy i producent samolotu F-35, przywiezie jego pełnowymiarową makietę. Airbus, europejski koncern lotniczo-zbrojeniowy, zaprezentuje, m.in. pełnowymiarową kabinę śmigłowca NH90 oraz kilka systemów bezzałogowych, w tym VSR700, Aliaca i Flexrotor. Po uroczystości otwarcia planowany jest także przelot F-16 – wielozadaniowego samolotu bojowego używanego również przez polskie Siły Powietrzne.

MSPO nie jest jednak wyłącznie wystawą sprzętu. Coraz większe znaczenie ma program konferencji i debat, który w tym roku obejmuje ponad 70 wydarzeń. Ich tematy dobrze pokazują, jakie problemy są dziś najważniejsze dla przemysłu obronnego.

Jednym z najmocniejszych bloków jest współpraca Polski i Ukrainy. Podczas całodniowej konferencji poświęconej strategicznej współpracy sektorów zbrojeniowych obu państw omawiane będą między innymi systemy dalekiego zasięgu FP-1, FP-2, Flamingo i Freya, drony przechwytujące i FPV, a także bezzałogowe systemy morskie i lądowe. Osobna część poświęcona będzie programom Build with Ukraine i Drone Deal, czyli rozwiązaniom mającym ułatwiać współpracę przemysłową i wspólną produkcję.

Doświadczeniom pola walki poświęcone będą także debaty o skalowaniu produkcji bezzałogowych pojazdów lądowych, robotyzacji pola walki. W programie znalazła się też konferencja o maskowaniu i pozoracji w warunkach powszechnego użycia dronów i sztucznej inteligencji oraz debaty dotyczące technologii lotniczych i kosmicznych. Istotny jest również gospodarczy wymiar bezpieczeństwa. Podczas MSPO odbędą się dyskusje o finansowaniu i skalowaniu polskiego przemysłu obronnego, budowaniu krajowych zdolności produkcji amunicji, automatyzacji zakładów zbrojeniowych i technologiach podwójnego zastosowania. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak rozpocząć współpracę z armią amerykańską stacjonującą w Polsce oraz z instytucjami, agencjami i bazami NATO.

Osobny blok poświęcony będzie Kanadzie, krajowi wiodącemu tegorocznej edycji. W programie znalazły się spotkania biznesowe Canadian Investment B2B Meetings, konferencja dotycząca współpracy przemysłów obronnych Kanady i Ukrainy oraz debata o Kanadzie jako partnerze obronnym i przemysłowym.

Tegoroczne MSPO pokazuje więc nie tylko skalę zainteresowania samym wydarzeniem. Pokazuje przede wszystkim, jak szybko zmienia się przemysł obronny: od ciężkiego sprzętu w stronę systemów bezzałogowych, autonomii, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i nowych modeli współpracy przemysłowej. Kielce stają się miejscem, w którym te zmiany można zobaczyć nie tylko na stoiskach, ale także w programie debat, spotkań i rozmów biznesowych.

Materiał powstał we współpracy z Targami Kielce