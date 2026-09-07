Dlaczego Zachodowi tak szybko kończy się amunicja

Na niecały tydzień przed rozpoczętą 28 lutego tego roku wojną z Iranem w Pokoju Sytuacyjnym w Białym Domu odbyła się narada na temat zachęt ze strony izraelskiego rządu – wspartych danymi wywiadowczymi z Tel Awiwu – do uderzenia na Teheran i zgładzenia Ajatollaha. Jak relacjonowali dziennikarze New York Timesa Maggie Haberman i Jonathan Swan w swojej książce „Regime change” prezydent Donald Trump zapytał o zdanie czterogwiazdkowego generała Dana Caine’a, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. „Panie Prezydencie, to standardowe zachowanie Izraelczyków. Przesadzają w obietnicach a ich plany nie zawsze są dopracowane. Wiedzą, że nas potrzebują, dlatego tak mocno naciskają”.