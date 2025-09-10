Chcemy być partnerem technologicznym numer jeden dla polskiej zbrojeniówki

Wsparcie przemysłu obronnego stało się jednym z filarów strategii Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dlaczego?

Rzeczywiście, filarem pierwszej strategii naszej sieci badawczej jest obronność i bezpieczeństwo państwa. Z dwóch powodów. Po pierwsze – widzimy potrzeby polskiego sektora zbrojeniowego, który rozrasta się znacząco. Ten sektor charakteryzuje się tym, że potrzebuje bardzo poważnego komponentu technologicznego, komponentu własności intelektualnej. I tutaj mamy drugi powód – instytuty naszej sieci mają doświadczenie w pracy w tego rodzaju projektach i mogą wnieść istotną wartość do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zależy nam, aby uczestniczyć jako partner technologiczny pierwszego wyboru w rozbudowie polskiego przemysłu obronnego.

Niedawno ogłosiliście rozpoczęcie dwóch strategicznych projektów badawczo-rozwojowych dotyczących amunicji. Jakie jeszcze kluczowe programy prowadzicie w zakresie obronności?

Na przykładzie programów amunicyjnych świetnie widać, w jaki sposób można wdrażać innowacje przy okazji ważnych inwestycji przemysłowych. Inwestycje w fabryki amunicji mogą stać się pewną podstawą do prowadzenia realnych projektów badawczo-rozwojowych, które wzmocnią jakość ważnych związków chemicznych niezbędnych do produkcji. Pierwszy projekt odnosi się do innowacyjnej technologii nitrocelulozowej. Chodzi o to, aby pozyskiwać celulozę z nowych materiałów. Drugi projekt, równie istotny, odnosi się do technologii produkcji nitroguanidyny, którą posiada tylko kilka państw na świecie. Wierzymy, że w ciągu niewiele ponad dwóch lat obie technologie będziemy w stanie dostarczyć razem z liniami prototypowymi i zaproponować polskiemu przemysłowi chemicznemu.

Natomiast dobrym przykładem projektów bardzo zaawansowanych jest cały obszar pojazdów autonomicznych. Kilka miesięcy temu jeden z naszych instytutów podpisał umowę z Agencją Uzbrojenia na dostarczenie bezzałogowców rozpoznania Tarantula. Na MSPO zaprezentowaliśmy także nowe produkty, które wynikają z tych kompetencji. Na jednym ze stoisk Polskiej Grupy Zbrojeniowej prezentujemy zintegrowany produkt HUNTeR, który opiera się na naszej platformie bezzałogowej. Powstał we współpracy naszego PIAP i Zakładów Mechanicznych w Tarnowie z grupy PGZ. Inny produkt, w sprawie którego finalizujemy rozmowy, to dron wodny Manta.