Według dokumentów budżetowych armii USA pojedynczy pocisk PAC-3 MSE kosztuje obecnie około 4 mln dolarów. Oznacza to, że cena nowej rakiety ma wynosić mniej niż 2 mln dolarów za sztukę.

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Informację ogłoszono podczas targów lotniczych Farnborough International Airshow w Wielkiej Brytanii.

Produkcja nowych rakiet do systemów Patriot ma ruszyć w ciągu trzech lat

Lockheed Martin poinformował, że rozpoczęcie produkcji nowego pocisku jest planowane w ciągu 36 miesięcy. Broń ma powstawać we współpracy z partnerami przemysłowymi ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

– Amerykańscy i sojuszniczy żołnierze potrzebują rozwiązania, które będzie sprawdzone w walce i jednocześnie rozsądne pod względem kosztów – powiedział Tim Cahill, prezes Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Wojna w Ukrainie zwiększyła popyt na Patrioty

System Patriot stał się jednym z najbardziej poszukiwanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na świecie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Władze w Kijowie wielokrotnie podkreślały, że baterie Patriot skutecznie przechwytują rosyjskie rakiety balistyczne. Prezydent Wołodymyr Zełenski od miesięcy apeluje do zachodnich partnerów o dostawy kolejnych wyrzutni oraz pocisków przechwytujących.

Popyt na system Patriot wzrósł również po wymianie ataków rakietowych między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Intensywne wykorzystanie pocisków ujawniło ograniczone moce produkcyjne zachodniego przemysłu zbrojeniowego.

Produkcja Patriotów ma gwałtownie wzrosnąć

Rosnące zapotrzebowanie wymusiło zwiększenie produkcji elementów systemu Patriot. Boeing, który odpowiada za wytwarzanie głowic naprowadzających do pocisków PAC-3, zwiększył ich produkcję o 30 proc. w ubiegłym roku i planuje podobny wzrost także w tym roku.

W 2025 r. firma wyprodukowała 650 głowic naprowadzających, a w bieżącym roku zamierza zwiększyć tę liczbę do 850. Z kolei Lockheed Martin planuje wyprodukować 650 pocisków PAC-3 w 2026 r.

Zawarte w tym roku porozumienia zakładają, że do 2030 r. produkcja pocisków Patriot wzrośnie do 2 tys. sztuk rocznie.