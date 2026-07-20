Lockheed Martin zaprezentował tańszy pocisk Patriot PAC-3 ACE
Według dokumentów budżetowych armii USA pojedynczy pocisk PAC-3 MSE kosztuje obecnie około 4 mln dolarów. Oznacza to, że cena nowej rakiety ma wynosić mniej niż 2 mln dolarów za sztukę.
Informację ogłoszono podczas targów lotniczych Farnborough International Airshow w Wielkiej Brytanii.
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Lockheed Martin poinformował, że rozpoczęcie produkcji nowego pocisku jest planowane w ciągu 36 miesięcy. Broń ma powstawać we współpracy z partnerami przemysłowymi ze Stanów Zjednoczonych i Europy.
– Amerykańscy i sojuszniczy żołnierze potrzebują rozwiązania, które będzie sprawdzone w walce i jednocześnie rozsądne pod względem kosztów – powiedział Tim Cahill, prezes Lockheed Martin Missiles and Fire Control.
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System Patriot stał się jednym z najbardziej poszukiwanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na świecie po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.
Władze w Kijowie wielokrotnie podkreślały, że baterie Patriot skutecznie przechwytują rosyjskie rakiety balistyczne. Prezydent Wołodymyr Zełenski od miesięcy apeluje do zachodnich partnerów o dostawy kolejnych wyrzutni oraz pocisków przechwytujących.
Popyt na system Patriot wzrósł również po wymianie ataków rakietowych między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Intensywne wykorzystanie pocisków ujawniło ograniczone moce produkcyjne zachodniego przemysłu zbrojeniowego.
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Rosnące zapotrzebowanie wymusiło zwiększenie produkcji elementów systemu Patriot. Boeing, który odpowiada za wytwarzanie głowic naprowadzających do pocisków PAC-3, zwiększył ich produkcję o 30 proc. w ubiegłym roku i planuje podobny wzrost także w tym roku.
W 2025 r. firma wyprodukowała 650 głowic naprowadzających, a w bieżącym roku zamierza zwiększyć tę liczbę do 850. Z kolei Lockheed Martin planuje wyprodukować 650 pocisków PAC-3 w 2026 r.
Zawarte w tym roku porozumienia zakładają, że do 2030 r. produkcja pocisków Patriot wzrośnie do 2 tys. sztuk rocznie.
System Patriot
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