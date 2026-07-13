W poniedziałek, 13 lipca, na kontach Fire Point i jej dyrektora technicznego, Iryny Terech, opublikowano krótką wizualizację z rakietą w roli głównej. „Freyja to paneuropejska tarcza antybalistyczna, będąca wspólną własnością. Już wkrótce…”, głosi podpis pod filmikiem.
Jak donosi agencja UNIAN, Ukraina, we współpracy z innymi krajami europejskimi, pracuje nad systemem obrony przeciwrakietowej Freyja, który ma stać się tańszą i szerzej dostępną alternatywą dla systemu obrony powietrznej Patriot. Pojedynczy pocisk przechwytujący do systemu Patriot (PAC-3) kosztuje około 4–5 mln dol. Szacowany koszt produkcji jednej ukraińskiej rakiety FP-7.X ma wynosić około 700 tys. dol.
Filmik znalazł się na kontach społecznościowych Fire Point i jej dyrektor technicznej Iryny Terech nieprzypadkowo w poniedziałek. Tego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Paryża, gdzie zaprezentuje swoim partnerom ukraiński program obrony przeciwrakietowej.
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W stolicy Francji po raz pierwszy odbyło się spotkanie przywódców, doradców ds. bezpieczeństwa narodowego oraz przedstawicieli firm zbrojeniowych z ośmiu krajów, które pracują nad stworzeniem nowego systemu obrony przeciwrakietowej. Przywódcy Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii zgodzili się na utworzenie zintegrowanej koalicji przeciwrakietowej z Ukrainą, podała francuska prezydencja w oświadczeniu.
Ukraińska delegacja i koalicja ośmiu europejskich partnerów odbyły pierwsze spotkanie poświęcone wspólnemu rozwojowi kijowskiego systemu obrony przeciwrakietowej Freyja. Ukraińska firma podkreśla, że systemy Freyja są tańsze i łatwiejsze w montażu, a więc szybsze w produkcji, aniżeli amerykańskie MIM-104 Patriot.
W wystąpieniu w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron przestrzegł, że tylko koalicje państw poradzą sobie ze stworzeniem skutecznej ochrony przed zagrożeniem z zewnątrz (ze strony Rosji – red.), a kraje, które stawiają na osobne dozbrajanie, wystawiają na niebezpieczeństwo siebie i Wspólnotę.
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Pomoc unijnych krajów jest Ukrainie potrzebna, by rakiety Freyja mogły szybko znaleźć się w produkcji masowej. Bez tej pomocy – finansowej i eksperckiej, Ukraina też mogłaby wyprodukować rakiety, ale zajęłoby to lata.
„A tak wspólnie możemy to zrobić bardzo szybko dzięki tej koalicji antyrakietowej. W najbliższych dniach spotkamy się i przedstawimy plan liderom. Jeśli liderzy, ich możliwości produkcyjne i ich firmy poprą Freyję, to systemy będą gotowe w najbliższej przyszłości. To, szczerze mówiąc, jest cel numer jeden – obrona antyrakietowa. Wtedy zamkniemy przestrzeń powietrzną nad Ukrainą naszymi własnymi siłami” – zapowiedział Zełenski przed wylotem do Paryża.
Projekt Freya to strategiczny program wojskowy Ukrainy i jej europejskich partnerów, mający na celu stworzenie taniego i masowo produkowanego odpowiednika amerykańskiego systemu rakiet przeciwlotniczych Patriot, służącego do przechwytywania pocisków balistycznych. Głównym celem inicjatywy jest rozmieszczenie jednolitego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej (AD/MD) w całej Europie.
Kluczowe cechy projektu:
*Ochrona przeciwbalistyczna: system jest opracowywany specjalnie do zwalczania złożonych celów balistycznych.
*Dostępność w produkcji: w przeciwieństwie do drogich systemów Patriot, Freyja jest pozycjonowana jako ekonomiczne i masowo produkowane rozwiązanie.
*Paneuropejskie „zamknięte niebo”: Ukraina planuje dzielić się technologiami i gotowym systemem obrony przeciwrakietowej ze wszystkimi zachodnimi partnerami, aby stworzyć wspólną tarczę bezpieczeństwa.
*Projektant systemu: platforma technologiczna Fire Point odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu technicznym i demonstracji rozwiązań, w ścisłej współpracy z ministerstwami obrony krajów UE.
Pociski FP-7.X mają razić cele na wysokościach do 20 km
Wymiary: Długość wynosi 7,25 m, średnica kadłuba to 0,53 m (1,15 m z uwzględnieniem usterzenia).
Materiały: Kadłub wykonano z lekkich materiałów kompozytowych, co redukuje masę i koszty.
Prędkość: Pocisk osiąga prędkość maksymalną od 1500 do 2000 m/s (około Mach 5 – Mach 6,7).
Zasięg i głowica: Zasięg niszczenia wynosi do 200 km, a masa głowicy bojowej to 150 kg.
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