Przetarg publiczny pisemny organizuje Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. Na jego stronie internetowej znaleźć można wszystkie szczegóły oraz wykaz wszystkich pojazdów i sprzętów przeznaczonych do sprzedaży.

AMW wyprzedaje sprzęt. Co można kupić?

Lista rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych przeznaczonych do sprzedaży przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy zawiera 212 pozycji, a wśród nich (po myślnikach podano ceny wywoławcze netto):

samochód sanitarny 4-noszowy marki IVECO 40E12WM z 2001 r. – 25 000 zł;

łódź typu Mariusz z przyczepą TRAMP TRAIL 750J z 1999 r. – 15 000 zł;

deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy z 4 pasami (pakiet zawierający 16 kpl.) – 8 000 zł;

mikrobus FORD TRANSIT V 185 300 z 2001 r. – 7 500 zł;

mobilny symulator pacjenta iStan z 2011 r. – 5 000 zł;

unit dentystyczny EKODENT-X z kompresorem DK-50Z z 2005 r. – 2 500 zł;

sprzęt służby żywnościowej (pakiet zawierający 12 pozycji asortymentu, w tym m.in.: manierka, termos aluminiowy 12 l, uszczelki do termosu) – 3 500 tys. zł;

półbuty galowe koloru czarnego (pakiet zawierający 50 par) – 600 zł;

ciągnik kołowy URSUS C-1222 z 1985 r. – 25 000 zł;

cysterna paliwowa dystrybutor CD7,5B na podwoziu marki JELCZ z 1988 r. – 15 000 zł;

żuraw R-101 na samochodzie marki JELCZ-325 z 1986 r. – 28 000 zł;

spawarka wirowa EW-23U z 1963 r. – 1 100 zł;

skrzynia drewniana po amunicji strzeleckiej (pakiet zawierający 100 szt.) – 900 zł;

samochód sanitarny FORD TRANSIT 350l z 2004 r. – 10 000 zł;

wiertarka stołowa WS-15 z 1953 r. – 1 800 zł;

autobus pasażerski SOLBUS C10,5 (ilość miejsc 78) z 2006 r. – 15 000 zł;

betoniarka wolnospadowa elektryczna BWE 250 – 800 zł;

samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324 z 1998 r. – 8 000 zł;

zestaw perkusyjny AMATI – 1 000 zł;

trąbka B – 200 zł.

Co zrobić, aby kupić sprzęt od AMW?

Mienie AMW wystawione na sprzedaż można obejrzeć między 3 a 5 czerwca w godz. 9:00 – 14:00 w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą składać swoje oferty – osobiście lub drogą pocztową – w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. Mają na to czas do 9 czerwca do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.