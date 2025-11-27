„Pociski rakietowe AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) są najnowszą wersją rozwojową rakiet tej rodziny i cechują się ulepszonymi parametrami taktyczno-technicznymi względem posiadanych i pozyskiwanych przez Siły Zbrojne RP pocisków AIM-120C, w tym wydłużonym zasięgiem i poprawionym systemem nawigacji oraz komunikacji z samolotem” – informuje Agencja Uzbrojenia, która odpowiada za przeprowadzenie tego zakupu. W uproszczeniu chodzi o pociski, które mogą razić cele przeciwnika w powietrzu na odległość ok. 200 km. Umowa dotycząca ich zakupu jest zawierana między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych, a jej wartość to ok. 2 mld zł.

Reklama Reklama

Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy pociski AIM-120D-3 AMRAAM dotrą do Polski?

Jakie były kontrowersje finansowe związane z zakupem pocisków?

Te pociski mają być wykorzystywane przez samoloty F-35. Polska podpisała umowę na zakup 32 takich statków powietrznych w 2020 r. Dostawy rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają do 2030 r.

F-35 w Polsce już w przyszłym roku

– 7 samolotów F-35 jest już oblatywanych w USA. Szkolimy cały czas personel. Samoloty muszą być dobrze uzbrojone, dlatego dziś podpisujemy tę umowę na najwyższą dostępną wersję tych pocisków – tłumaczył wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania kontraktu. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku 11 samolotów F-35 trafi do Polski. Zakup pocisków, modernizacja samolotów F-16, to wszystko są inwestycje w bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej – dodał polityk.