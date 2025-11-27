Reklama
Rozwiń
Reklama

Polskie F-35 dostaną pociski za 2 miliardy złotych. Jest umowa z USA

Wojsko Polskie kupuje pociski rakietowe klasy powietrze-powietrze AIM-120D-3 AMRAAM dla wielozadaniowych samolotów bojowych F-35. Ich dostawy są planowane na lata 2030-2031.

Publikacja: 27.11.2025 16:44

Polskie F-35 dostaną pociski za 2 miliardy złotych. Jest umowa z USA

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Maciej Miłosz

„Pociski rakietowe AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) są najnowszą wersją rozwojową rakiet tej rodziny i cechują się ulepszonymi parametrami taktyczno-technicznymi względem posiadanych i pozyskiwanych przez Siły Zbrojne RP pocisków AIM-120C, w tym wydłużonym zasięgiem i poprawionym systemem nawigacji oraz komunikacji z samolotem” – informuje Agencja Uzbrojenia, która odpowiada za przeprowadzenie tego zakupu. W uproszczeniu chodzi o pociski, które mogą razić cele przeciwnika w powietrzu na odległość ok. 200 km. Umowa dotycząca ich zakupu jest zawierana między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych, a jej wartość to ok. 2 mld zł.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy pociski AIM-120D-3 AMRAAM dotrą do Polski?
  • Jakie były kontrowersje finansowe związane z zakupem pocisków?

Te pociski mają być wykorzystywane przez samoloty F-35. Polska podpisała umowę na zakup 32 takich statków powietrznych w 2020 r. Dostawy rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają do 2030 r. 

F-35 w Polsce już w przyszłym roku

– 7 samolotów F-35 jest już oblatywanych w USA. Szkolimy cały czas personel. Samoloty muszą być dobrze uzbrojone, dlatego dziś podpisujemy tę umowę na najwyższą dostępną wersję tych pocisków – tłumaczył wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania kontraktu. – Mam nadzieję, że w przyszłym roku 11 samolotów F-35 trafi do Polski. Zakup pocisków, modernizacja samolotów F-16, to wszystko są inwestycje w bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej – dodał polityk.

Czytaj więcej

Szwecja oferuje nam okręty A26, które buduje Saab Kockums (zdjęcie ilustracyjne)
Modernizacja Sił Zbrojnych
Wiemy już, od kogo Polska kupi okręty podwodne
Reklama
Reklama

Pieniędzy nie ma. A nie, czekaj…

Warto przypomnieć, że choć USA zgodziły się sprzedać Polsce do 400 pocisków AIM-120D już w kwietniu, to pod koniec września okazało się, że w Ministerstwie Obrony Narodowej nie ma środków zarezerwowanych na ten zakup. Tak wyjaśniał to jeden z wojskowych w Sejmie: – Odnośnie pocisków rakietowych powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120D uprzejmie informuję, że pozyskanie tych lotniczych środków bojowych miało nastąpić w ramach środków dłużnych, a więc z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Każde pozyskanie sprzętu wojskowego w ramach Funduszu Wsparcia wymaga zgody zespołu sterującego (...). Na obecną chwilę Agencja Uzbrojenia nie posiada zgody na pozyskanie tych pocisków – mówił pułkownik Piotr Paluch, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia.

Po tym gdy w tej sprawie rozpętała się polityczna burza, pieniądze nagle się znalazły. Wydaje się, że całe zamieszanie było spowodowane konfliktem z Ministerstwem Finansów, które domaga się, by za spłatę długów zaciąganych w ramach FWSZ odpowiadał tylko resort obrony. MON nie chce się na to zgodzić, ponieważ w praktyce oznaczałoby to ostre wyhamowanie modernizacji armii w najbliższych latach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz USA F-35 Agencja Uzbrojenia (AU)

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kiedy pociski AIM-120D-3 AMRAAM dotrą do Polski?
  • Jakie były kontrowersje finansowe związane z zakupem pocisków?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

„Pociski rakietowe AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) są najnowszą wersją rozwojową rakiet tej rodziny i cechują się ulepszonymi parametrami taktyczno-technicznymi względem posiadanych i pozyskiwanych przez Siły Zbrojne RP pocisków AIM-120C, w tym wydłużonym zasięgiem i poprawionym systemem nawigacji oraz komunikacji z samolotem” – informuje Agencja Uzbrojenia, która odpowiada za przeprowadzenie tego zakupu. W uproszczeniu chodzi o pociski, które mogą razić cele przeciwnika w powietrzu na odległość ok. 200 km. Umowa dotycząca ich zakupu jest zawierana między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych, a jej wartość to ok. 2 mld zł.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama