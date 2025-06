Obecnie w Wojsku Polskim służy osiem śmigłowców s-70i black hawk, którymi operują Wojska Specjalne. To statki powietrzne, które są produkowane w należących do koncernu Lockheed Martin zakładach PZL Mielec. Te dostawy to miał być dopiero początek, zakładano że kolejne 32 sztuki trafią do wojsk aeromobilnych.

Tymczasem Agencja Uzbrojenia ogłosiła formalne zakończenie przetargu i nie skorzystała ze złożonej oferty. – To wynika ze zmiany priorytetów, które przyjął Sztab Generalny – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” płk Grzegorz Polak, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia. Takim obrotem spraw są oburzone zakładowe związki zawodowe. Można zakładać, że krytykować ją będą także politycy związani z opozycją.

Polska armia pozyskuje obecnie inne śmigłowce - AW-149

Warto przypomnieć, że obecnie trwają dostawy 32 śmigłowców AW-149, które są produkowane w należących do koncernu Leonardo zakładach PZL Świdnik. Umowa na ich dostawę ma wartość ponad 8 mld zł i została podpisana w 2022 r. Jak informuje wojsko, chodzi o dostawę „wraz z pakietem logistycznym (zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców) i szkoleniowo-symulatorowym (kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego)”.

Jak Polska nie kupiła caracali od Airbusa

Jednak historia (nie)zakupu śmigłowców dla Wojska Polskiego jest znacznie dłuższa. Już w 2015 r. była gotowa umowa na zakup 50 caracali od Airbusa, ale po dojściu do władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zdołano się dogadać w sprawie offsetu. W wyniku tego nieporozumienia państwo polskie musiało zapłacić francusko-niemieckiemu koncernowi 80 mln zł odszkodowania.