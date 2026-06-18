17 czerwca 2026 r. ICEYE ogłosiło, że dzięki nowemu kontraktowi firma dostarczy kolejne dwie satelity SAR dla Portugalii. Kontrakt podpisano z CTI Aeroespacial, spółką joint venture Portugalskich Sił Powietrznych oraz CeiiA – portugalskim centrum rozwoju i inżynierii.

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Kontrakt ten potwierdza silną pozycję polsko-fińskiej firmy. Pierwszy portugalski satelita od ICEYE jest na orbicie od marca 2026 r. Obecnie jest w pełni operacyjny. Portugalskie Siły Powietrzne będą posiadały łącznie aż 4 satelity SAR ICEYE. Nowy sprzęt umożliwi szybsze zbieranie danych i będzie wspierać działania w obszarze atlantyckim i wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Portugalii.

Choć satelity zostały zamówione przez Siły Powietrzne, to ich wykorzystanie nie będzie ograniczać się do celów wojskowych. Portugalia zamierza przy ich pomocy monitorować środowisko oraz wspierać działania podejmowane w odpowiedzi na katastrofy.

– Widzisz więcej, działasz szybciej – właśnie dlatego Portugalia rozwija swoje suwerenne zdolności rozpoznawcze. Powiększona konstelacja satelitów SAR zapewnia FAP wymagany czas reakcji i częstotliwość rewizyt niezbędne do skutecznej realizacji misji obronnych oraz zadań związanych z ochroną ludności. Sprawdzone zdolności wywiadowczo-rozpoznawcze umożliwiają monitorowanie wydarzeń na świecie w czasie niemal rzeczywistym – podsumował Jordi Laguarda, VP Missions, Spain and Portugal w ICEYE.

Według szefa sztabu Portugalskich Sił Zbrojnych, generała Sérgio da Costa Pereira, zakup satelitów ICEYE stanowi ważny krok w kierunku wzmocnienia suwerenności Portugalii oraz jej zdolności do samodzielnego prowadzenia działań operacyjnych. Im lepsze rozpoznanie, tym większa gotowość do realizacji misji. Co ważne, satelity mogą wspierać także działania cywilnych służb oraz ochronę środowiska.

ICEYE podbija rynek

Firma o polsko-fińskim rodowodzie coraz mocniej rozpycha się łokciami na rynku satelitów rozpoznawczych. Spółka jest właścicielem największej i najbardziej zaawansowanej na świecie konstelacji satelitów SAR, a jej rozwiązania pozwalają wykrywać i stale monitorować zmiany w dowolnym miejscu na Ziemi oraz szybko na nie reagować.

Technologia ta pozwala dostarczać dane rozpoznawcze nie tylko w krótkim czasie i przy dużej częstotliwości obserwacji, ale także niezależnie od warunków pogodowych oraz o każdej porze dnia i nocy. Satelity te potrafią nie tylko ignorować zachmurzenie, ale również widzieć sprzęt ukryty w lesie oraz odróżniać makiety od prawdziwych wojskowych pojazdów.

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Kluczem jest tutaj różnica w sposobie detekcji. Satelity SAR nie działają jak aparat fotograficzny (czyli działając w spektrum światła widzialnego). Zamiast tego wykorzystują fale radarowe, które mogą przenikać przez chmury. Odbijają się one w inny sposób od metalowego czołgu, a inaczej od drewnianej makiety. Technologia pozwala również na precyzyjne monitorowanie wysokości terenu.

O jakości satelitów najlepiej świadczy liczba zamówień. W maju 2025 r. w ramach programu mikroSAR Polska zakupiła za kwotę ok. 0,86 mld zł 3 satelity SAR 4. generacji od ICEYE. W październiku 2025 r. cztery satelity (z opcją na kolejne 20 sztuk) zakupiła Japonia. Największe wrażenie robi kontrakt z Bundeswehrą z grudnia 2025 r., który opiewa na kwotę 1,7 mld euro. Firma zatrudnia już ponad 1000 osób w Polsce, Finlandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Japonii, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Stanach Zjednoczonych.