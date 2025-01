Materiał powstał we współpracy z PZL-Świdnik

Polska wzmacnia swój potencjał obronny w różnych obszarach. W ramach śmigłowcowego programu szkoleniowego spodziewane jest pozyskanie śmigłowców szkolno-bojowych w takiej konfiguracji, aby była możliwa realizacja zaawansowanych szkoleń pilotów, w tym z użyciem uzbrojenia, jak również innych komponentów tego systemu (symulatorów, także tych, które wykorzystują wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz sztuczną inteligencję) dla przygotowania załóg do realizacji często złożonych zadań w scenariuszu wielodomenowym (z użyciem wojsk wszystkich rodzajów) oraz personelu naziemnego do obsługi floty nowo pozyskanych śmigłowców, ale też samych urządzeń treningowych: symulatorów i trenażerów, które mają być ważnym elementem całego systemu szkoleniowego.

I to właśnie ten ostatni komponent pakietu szkoleniowego jest niezwykle istotny. Bowiem symulatory są dziś podstawą zdobywania wysokich kompetencji zarówno przez pilotów i załogi, jak również obsługę – a nie jedynie wartością dodaną do śmigłowców szkolnych.

Foto: Źródło: PZL-Świdnik

Dostawa od producenta w kraju

Takie rozwiązanie umożliwia wojsku dysponowanie najnowszą technologią zwiększającą efektywność szkolenia, a jednocześnie niwelowane są ograniczenia kosztowe, sprzętowe i te związane z bardzo złożonymi i wciąż zmieniającymi się scenariuszami operacyjnymi. Symulatory lotu i misji (także wielodomenowych) są w związku z tym niezwykle efektywną metodą szkolenia. Wykorzystywana w najnowocześniejszych symulatorach wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz sztuczna inteligencja w połączeniu z bodźcami, jakie odbiera pilot i załoga, które są im znane z realnego śmigłowca, dają bardzo duże możliwości szkoleniowe i pozwalają na uzyskanie ich maksymalnej efektywności.

Z drugiej strony dziś w gospodarce i przemyśle jednym z ważnych wyznaczników efektywności działania jest skracanie łańcuchów dostaw. W te trendy doskonale wpisuje się produkcja odbywająca się na miejscu – w kraju będącym stroną zamawiającą.

Mając na uwadze wymienione wymogi, najbardziej efektywne wydaje się połączenie obu elementów – zaawansowanego programu szkoleniowego opartego o symulatory oraz produkcji odbywającej się w kraju. Takie unikalne połącznie oferuje PZL-Świdnik. Proponowany przez firmę kompleksowy system szkolenia, dostarczony byłby jako integralna część systemu wraz ze śmigłowcami szkolno-bojowymi.

Przy przyjęciu takiego rozwiązania bezpośrednim dostawcą kompleksowego systemu szkoleniowego dla Wojska Polskiego – zarówno dla personelu naziemnego, jak i latającego – byłyby polskie zakłady PZL-Świdnik, wykorzystujące w tym celu sumę doświadczeń Leonardo w obszarze zabezpieczenia operatorów flot śmigłowcowych na całym świecie w procesie szkolenia z wykorzystaniem symulatorów i trenażerów. Reasumując, kompleksowy system szkoleniowy zawierałby symulatory, trenażery i śmigłowce szkolno-bojowe, a także pełne wsparcie OEM-a, jakim jest PZL-Świdnik.

Foto: Źródło: PZL-Świdnik

Elastyczne reagowanie

W dzisiejszych warunkach dynamicznego rozwoju technologii pola walki kluczowa jest możliwość bieżącego elastycznego modernizowania programów szkoleniowych i symulatorów do zmieniających się wymagań dotyczących infrastruktury, obsługi, logistyki, ale także analizy i obróbki danych przed i po wykonaniu zadania szkoleniowego. Wysoka efektywność szkoleniowa, przekładająca się na późniejszą służbę, jest możliwa także dzięki temu, że szkolne urządzenia symulacyjne czerpią dane z rzeczywistych śmigłowców i są nieustająco aktualizowane.

Proponowane przez PZL-Świdnik, w oparciu również o kompetencje Leonardo, kompleksowe, szyte na miarę rozwiązania systemu szkoleniowego pozwalają na dostarczenie pojedynczej usługi i urządzeń w pełni dostosowanych do konkretnych potrzeb Wojska Polskiego. System szkoleniowy i urządzenia symulacyjne są wysoce konfigurowalne. Leonardo jest globalnym dostawcą szkoleń, projektantem symulatorów i oprogramowania, producentem i dostawcą aplikacji operacyjnych, a wszystkie te korzyści są zapewniane polskiemu użytkownikowi poprzez PZL-Świdnik.

Opracowany przez PZL-Świdnik kompleksowy system szkolenia opiera się na trzech filarach: symulatorach, śmigłowcach oraz pełnej obsłudze serwisowej, która jest możliwa w oparciu o współdzielone dane na temat wykorzystania śmigłowców (ang. Performance-Based Logistics, PBL). Ten model obsługi serwisowej spełnia najwyższe wymagania dotyczące gotowości operacyjnej floty.

Foto: Źródło: PZL-Świdnik

Obsługa realizowana właśnie w taki sposób przez producenta łączy wszystkie korzyści wynikające ze współpracy wojska z przemysłem. Podstawą takiego systemu jest dzielenie się informacją nt. wykorzystania floty przez użytkownika. Dzięki temu producent jest w stanie zaplanować obsługę serwisową, w tym natychmiastową dostępność odpowiednich części, aby utrzymać śmigłowce w pełnej gotowości, uwzględniając bieżące potrzeby użytkownika - w tym przypadku, w Polsce byłaby to baza w Dęblinie.

Takie są atuty modelu PBL, który przynosi korzyści w zarządzaniu flotą w wielu krajach, ale jak dotąd nie stosowanego w Polsce. Ponadto unikalną cechą propozycji PZL-Świdnik jest fakt, że śmigłowce mogą być dostarczone z Polski – gotowe AW109 TrekkerM mogą powstać w świdnickich zakładach, podobnie jak wojsko zabezpieczyło to sobie w przypadku AW149.

W efekcie rozwiązanie PZL-Świdnik oznacza optymalizację wykorzystania istniejących krajowych zdolności produkcyjnych, a jego kompleksowość zapewnić może dobre przygotowanie przyszłych pilotów śmigłowców na wszystkie obecne i przyszłe platformy śmigłowce polskiego wojska.

Warto przypomnieć, że już dziś wojsko polskie, we współpracy z PZL-Świdnik, realizuje szkolenia na zupełnie nowej płaszczyźnie, jak ma to miejsce w przypadku AW101 dla Marynarki Wojennej i AW149 dla Wojsk Lądowych.

Wielozadaniowość w DNA

Lekkie śmigłowce wielozadaniowe, takie jak 3-tonowy AW109, są szeroko wykorzystywane do zadań cywilnych i wojskowych. W czasie kryzysu, proponowane przez zakład w Świdniku maszyny AW109 TrekkerM mogą wykonywać wiele misji dodatkowych (poza szkoleniem). Śmigłowiec ten może służyć do wykonywania zadań dowodzenia i kierowania - Command & Control, C2 oraz C4ISR – tj. (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), działania poszukiwawczo-ratownicze (Search and Rescue, SAR), ewakuacji medycznej (Medical Evacuation, MEDEVAC) i ewakuacji medycznej z pola walki (Casualty Evacuation, CASEVAC) oraz wsparcia bojowego z użyciem uzbrojenia. Zewnętrzne zasobniki z ciężkimi karabinami maszynowymi, działkami oraz pociskami rakietowymi zapewniają skalowalne zdolności zwalczania zagrożeń w warunkach bojowych o niskim natężeniu lub w przypadku zagrożeń asymetrycznych np. na granicy państwa, będąc jednocześnie znaczącym elementem systemu odstraszania.

Foto: Źródło: PZL-Świdnik

Te możliwości wydają się pokrywać z potrzebami, które są w orbicie zainteresowań Sił Zbrojnych RP. Śmigłowiec AW109 – wyposażony w nowoczesną awionikę, sensory i uzbrojenie oraz systemy łączności, w tym kryptograficzne, a także będąc powiązanym w środowisku sieciocentrycznym może być ważnym zasobem wojska, przy zachowaniu niskich kosztów pozyskania i eksploatacji.

Łącznie już ponad 1500 śmigłowców AW109 we wszystkich wersjach zostało dostarczonych do 80 krajów na całym świecie. AW109 wykonują misje na wszystkich kontynentach, potwierdzając swoją zdolność do działania w każdych warunkach klimatycznych, w dzień i w nocy.

Warto zauważyć, że na przykład Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych wykorzystuje do szkolenia swojej kadry jednosilnikowe śmigłowce TH-73A, a więc w europejskiej nomenklaturze jest to Leonardo AW119, który z kolei jest oparty na platformie dwusilnikowego śmigłowca AW109. Niedawno US Navy celebrowała dostarczenie im setnego śmigłowca tego typu.

PZL-Świdnik już dziś produkuje kompletny płatowiec AW109 dla wszystkich programów Leonardo i jest gotowy do zapewnienia pełnej produkcji tych śmigłowców w kraju, co absolutnie wpisuje się w obiektywne oczekiwania stawiane przed programami modernizacyjnymi polskiego wojska. Z każdego punktu widzenia takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne.

