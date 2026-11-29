Rosyjskie Ministerstwo Obrony w raporcie z 22 listopada 2026 r. kolejny raz pochwaliło się sukcesami w niszczeniu lotnictwa Ukrainy. Zdaniem Rosjan, od lutego 2022 r. siły rosyjskie zniszczyły 674 ukraińskie samoloty i 284 śmigłowce. Na taką liczbę mają się składać m.in. 223 zniszczone maszyny typu MiG-29, 211 samolotów Su-25, 82 Su-27 i 61 Su-24. Wśród śmigłowców miałoby się zaś znajdować 161 maszyn rodziny Mi-8/17 i 49 Mi-24 (źródło: komunikat rosyjskiego MON w serwisie Telegram).

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To zestawienie ma jednak jeden poważny mankament. Podane w nim liczby w żaden sposób nie dają się pogodzić z żadnym niezależnym zestawieniem. Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) szacował przedwojenną flotę ukraińskiego lotnictwa na około 132 samoloty bojowe (źródło: IISS, Military Balance 2022). Nawet po doliczeniu maszyn, które Ukraina otrzymała później od sojuszników, proste zestawianie komunikatu MON Federacji Rosyjskiej z danymi o stanie posiadania Ukraińców prowadzi do wniosku, że Rosja zniszczyła każdy ukraiński samolot ponad trzy razy. Tymczasem, choć przerzedzone ukraińskie lotnictwo nadal funkcjonuje, zaś ukraińskie F-16, których Kijów otrzymał w stosunkowo niedużej liczbie, zestrzeliły w samym październiku 2026 r. około 1100 rosyjskich dronów uderzeniowych.

Ile samolotów bojowych miała Ukraina w lutym 2022 r.

W przededniu inwazji Siły Powietrzne Ukrainy liczyły od 98 do około 132 samolotów bojowych, zależnie od przyjętej metody. Brytyjski serwis lotniczy Flight Global, publikujący coroczny raport World Air Forces na podstawie danych firmy analitycznej Cirium, wykazywał w 2022 r. 98 maszyn w służbie liniowej: 43 MiG-29, 26 Su-27, 17 Su-25 i 12 Su-24 (źródło: Flight Global, World Air Forces 2022). Wspomniany, wyższy szacunek IISS obejmuje także samoloty w rezerwie i maszyny wymagające remontu.

Jeszcze skromniej wyglądała liczba samolotów gotowych do walki. Gen. Wałerij Załużny, ówczesny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, napisał w eseju dla tygodnika „The Economist” z listopada 2023 r., że Ukraina weszła w pełnoskalową wojnę ze 120 samolotami bojowymi, z których sprawnych było 40 (źródło: za Defense Express, ukraińskim serwisem analitycznym). Wszystkie były konstrukcjami radzieckimi, odziedziczonymi po rozpadzie ZSRR.

Rosyjskie MON przypisuje sobie zatem zniszczenie od pięciu do blisko siedmiu razy większej liczby samolotów, niż Ukraina posiadała 24 lutego 2022 r. W odniesieniu do 40 maszyn sprawnych, o których pisał Załużny, proporcja przekracza 16 do 1. Chociaż tu należy zastrzec, że Ukraińcy część niesprawnych maszyn z ogólnej liczby posiadanych 120, o których mówił Załużny, przywrócili do służby już po wybuchu wojny.

223 MiG-i i 211 Su-25. Rosyjska statystyka kontra dokumentacja zdjęciowa

Rozbieżność najwyraźniej widać przy pojedynczych typach. Rosja twierdzi, że zniszczyła 223 MiG-i-29. Ukraina miała przed wojną 43 takie maszyny w linii, a w 2023 r. otrzymała od Polski i Słowacji 27 kolejnych (14 z Polski i 13 ze Słowacji). Gdyby Ukraina straciła wszystkie 70 samolotów, Rosja musiałaby zatem zestrzelić każdy z nich ponad trzykrotnie. W przypadku Su-25 deklaracja Moskwy (211) dziesięciokrotnie przewyższa sumę przedwojennej floty w linii (17) i czterech samolotów przekazanych w 2022 r. przez Macedonię Północną.

Zupełnie inny niż przedstawiany przez Rosjan obraz daje Oryx, holenderski projekt analityczny dokumentujący straty sprzętu na podstawie zdjęć i nagrań. Projekt odnotował 111 utraconych ukraińskich samolotów bojowych (107 zniszczonych i 4 uszkodzone), w tym 40 MiG-29, 22 Su-25, 22 Su-24, 20 Su-27, pięć F-16 i jeden Mirage 2000-5F. Liczba zniszczonych śmigłowców to z kolei 58 maszyn (Oryx, stan na listopad 2026 r.). Oryx liczy jednak wyłącznie straty potwierdzone wizualnie, więc rzeczywiste mogą być wyższe. Nadal jednak nie zmienia to faktu, że rosyjska deklaracja przewyższa znacząco liczbę posiadanych przez Ukrainę maszyn wielokrotnie.

Zawyżanie własnych sukcesów przez Rosję trwa od dawna. Już w lipcu 2022 r. rosyjskie MON twierdziło, że zniszczyło 70 ukraińskich Su-25 (źródło: Militarnyi). W styczniu 2023 r. deklarowana liczba zniszczonych łącznie ukraińskich maszyn sięgała 371, czyli blisko dwukrotności całej ukraińskiej floty (źródło: The Moscow Times, niezależny rosyjskojęzyczny serwis działający na emigracji).

W 2025 r. ten licznik praktycznie się zatrzymał. Na początku stycznia 2025 r. wskazywał 651 samolotów, w czerwcu 2026 r. 671, w lipcu 673, a 18 sierpnia 674 (źródło: TASS, rosyjska państwowa agencja informacyjna). Od tamtej pory liczba ta w rosyjskich komunikatach się już nie zmieniła. W ciągu niemal dwóch ostatnich lat Moskwa dopisała więc do listy swoich sukcesów zaledwie 23 samoloty, co oznacza, że prawie całe rzekome konto zestrzeleń i zniszczeń na ziemi, powstało w pierwszych latach wojny.

Od poradzieckich MiG-ów do F-16. Ile i skąd Ukraina dostała samolotów

Przez pierwsze dwa lata wojny Ukraina uzupełniała straty samolotami poradzieckimi, które jej piloci doskonale znali. Su-25 z Macedonii Północnej i MiG-i-29 z Polski i Słowacji można było wprowadzić do walki bez przeszkalania pilotów i obsługi naziemnej. Zachodnich maszyn już nie.

Od 2024 r. podstawą odbudowy floty powietrznej Ukrainy są F-16, przekazywane przez Holandię, Danię, Norwegię i Belgię. Według raportu World Air Forces 2027 Ukraina otrzymała dotychczas 35 z 79 obiecanych samolotów tego typu (źródło: Flight Global, za United24 Media, ukraińskim serwisem państwowym). Na Ukrainę trafiły też francuskie Mirage 2000-5F. Według francuskiego dziennika La Tribune, powołującego się na wiarygodne źródła rządowe, Francja ma dostarczyć Ukrainie trzy takie maszyny w pierwszym kwartale 2025 roku

Na listopadowym spotkaniu Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy w formacie Ramstein, Belgia zadeklarowała przekazanie dziesięciu dodatkowych F-16 do końca 2026 r., zaś Francja dwóch kolejnych myśliwców Mirage 2000-5F, uzupełniających maszyny dostarczane od 2025 r. (źródło: United24 Media).

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Polska nadal może w procesie uzupełniania floty powietrznej Ukrainy uczestniczyć, dostarczając wycofywane ze służby samoloty MiG-29. 10 listopada 2026 r. wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował w Kijowie o finalizowaniu przekazania Ukrainie polskich MiG-ów-29 w zamian za dostęp do ukraińskich technologii dronowych i antydronowych (źródło: wpis Cezarego Tomczyka w serwisie X). Pod koniec października 2026 r. MON potwierdziło zawarcie umowy na przekazanie Ukrainie dwóch kolejnych myśliwców MiG-29.

Gdyby uwierzyć rosyjskiej liście sukcesów, także wszystkie otrzymane od Zachodu maszyny, Ukraina powinna była już stracić. I to kilka razy.

Ukraińskie lotnictwo nadal walczy. F-16 dźwigają ciężar obrony nieba

Najmocniejszym argumentem przeciwko rosyjskim statystykom są ukraińskie F-16, które według dowódcy ukraińskiej jednostki lotniczej zestrzeliły od sierpnia 2024 r. około 4700 rosyjskich dronów uderzeniowych, w tym 1100 w samym październiku 2026 r. (źródło: Janes, brytyjski serwis analityczny specjalizujący się w tematyce obronnej). Raport World Air Forces 2027 w składzie ukraińskiego lotnictwa 45 MiG-29, 19 Su-27, 14 Su-25, 14 Su-24, 35 F-16 i jeden Mirage 2000-5. To łącznie 128 samolotów bojowych (źródło: Flight Global). To więcej niż Ukraina miała w dniu rozpoczęcia wojny. Pamiętać jednak należy, że to tylko prawdopodobny, oparty na analizach spis z natury. Nic nam to nie mówi o tym, ile z tych maszyn faktycznie jest dziś zdolnych do lotu.

Struktura tej floty wyraźnie przesunęła się na sprzęt z Zachodu. Ukraiński serwis Defense Express ocenił w październiku 2026 r., że F-16 i Mirage 2000 przewyższają już liczebnie pozostające w służbie MiG-i-29 i Su-27. Brytyjski ośrodek analityczny Royal United Services Institute (RUSI) również wskazuje, że trzon ukraińskiego lotnictwa stanowią F-16, a MiG-i-29 i nieliczne Su-27 służą głównie do obrony powietrznej. Według RUSI ukraińskie F-16 i Mirage 2000-5 od początku 2025 r. skutecznie przechwytują kolejne ataki rosyjskich pocisków manewrujących (źródło: RUSI, lipiec 2026 r.).

Ograniczeniem pozostaje uzbrojenie. Bez zaopatrzenia w rakiety i amunicję do działek nawet najlepszy samolot do niczego się nie przyda. We wrześniu 2026 r. tygodnik „The Economist” informował, że Ukrainie kończą się amerykańskie pociski powietrze-powietrze AIM-120 i AIM-9, używane do zwalczania pocisków manewrujących i rosyjskich dronów z napędem odrzutowym. Dlatego piloci F-16 coraz częściej niszczą drony ogniem pokładowego działka.

Westernizacja ukraińskiego lotnictwa nadal postępuje. Kolejny etap modernizacji przypadnie na lata od 2027 do 2030. Szwecja zapowiedziała przekazanie 16 używanych Gripenów C/D na początku 2027 r. Z kolei 30 czerwca 2026 r. koncern Saab podpisał kontrakt na 16 nowych Gripenów E dla Ukrainy, z dostawami w latach 2029 i 2030 (źródło: Saab, komunikat prasowy). Ukraińskie lotnictw może też spodziewać się dostaw z Francji. Jak wynika z dostępnych informacji, pierwszych francuskich Rafale Ukraina może spodziewać się od 2028 r.

Druga strona medalu. Rosja traci samoloty, których nie odbuduje

Rosyjskie lotnictwo jest wielokrotnie liczniejsze od ukraińskiego, ale traci głównie maszyny, których rosyjski przemysł już nie produkuje. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy szacuje rosyjskie straty na 452 samoloty i 356 śmigłowców (źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy, stan na 18 listopada 2026 r.). To szacunek strony walczącej, którego żadne niezależne źródło nie potwierdziło. Te wielkości też wydają się przeszacowane. Skalę różnicy dobrze ilustrują dane za 2025 r.: ukraiński Sztab Generalny przypisał Rosji utratę 65 samolotów i 17 śmigłowców, podczas gdy Oryx potwierdził 40 samolotów i 17 śmigłowców.

Oryx potwierdził dotychczas wizualnie utratę 148 rosyjskich samolotów bojowych (130 zniszczonych i 18 uszkodzonych) oraz 185 śmigłowców. Najwięcej zniszczonych maszyn to bombowce frontowe Su-34 (43), samoloty szturmowe Su-25 (41) i wielozadaniowe Su-30SM (22). Wśród śmigłowców Ka-52 (68) i Mi-8 (54). Rejestr obejmuje także 12 bombowców Tu-22M3, 12 Tu-95MS i dwa samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia A-50, których strata była dla Rosjan szczególnie bolesna (źródło: Oryx). Oryx wlicza do strat również wypadki niezwiązane z walką.

Dla Rosji najdotkliwsze są straty lotnictwa strategicznego. Podczas operacji „Pajęczyna” w czerwcu 2025 r. Ukraina wyeliminowała około 20 proc. rosyjskiej floty bombowców strategicznych (źródło: Aerospace Global News, serwis lotniczy). Tu-95MS i Tu-22M3 nie są produkowane, więc takiej straty nie da się zastąpić nowymi samolotami tego typu.

Od 2025 r. coraz większą część strat stanowią samoloty niszczone na lotniskach. Brytyjski wywiad wojskowy ocenił, że w październiku 2026 r. Rosja straciła co najmniej 11 samolotów lotnictwa taktycznego w wyniku ukraińskich uderzeń, awarii i błędów pilotów, a od początku wojny co najmniej 115. Podczas ataku na lotnisko w Borysoglebsku 14 i 15 października ukraińskie pociski Neptun zniszczyły prawdopodobnie od dwóch do czterech Su-34, a 29 października kolejne dwa w Marinowce (źródło: brytyjskie Ministerstwo Obrony, raport z 5 listopada 2026 r.). Siedem Su-34 utraconych w październiku odpowiada niemal jednej trzeciej rocznych dostaw samolotów tego typu, które w okresie od października 2025 r. do października 2026 r. wyniosły 22 maszyny (źródło: United24 Media).

Ostatnie, niepotwierdzone jeszcze doniesienia mówią o zniszczeniu trzech samolotów MIG-31 i dwóch Su-34 w czasie nocnego ataku z 24 na 25 listopada 2026 r. na rosyjskie lotnisko wojskowe Sawaslejka. Samoloty MiG-31 znane są jako nosiciele pocisków Kindżał. Chociaż trzeba pamiętać, że takie zdolności uzyskało tylko od 12 do 24 maszyn tego typu (wariant oznaczony jako MiG-31K oraz MiG-31I) z łącznej floty około 150 posiadanych przez Rosję samolotów tego typu. Typu, który również nie jest już od kwietnia 1994 r. produkowany.

Komu służą rosyjskie czary na statystykach

Rosyjski licznik „sukcesów” pełni zatem funkcję propagandową. Przekracza kilkukrotnie wszystkie dostępne szacunki stanu posiadania przeciwnika i nie ma pokrycia w dokumentacji zdjęciowej. Wydaje się, że adresatem tego propagandowego przekazu jest odbiorca wewnętrzny oraz ta część zachodniej publiczności, która przyjmuje rosyjskie komunikaty bez weryfikacji i jakiejkolwiek refleksji.

Co ciekawe, ukraiński licznik rosyjskich strat lotniczych (452 samoloty i 356 śmigłowców) również nie zmienił się w żadnym z listopadowych komunikatów ukraińskiego MON, choć w tym czasie Ukraina przeprowadzała kolejne uderzenia na rosyjską infrastrukturę lotniczą. Być może zmieni się to po ataku na lotnisko Sawaslejka.

Najbardziej wiarygodną obecnie miarą pozostają straty udokumentowane wizualnie. Według tego kryterium Ukraina straciła 111 samolotów bojowych przy przedwojennej flocie około 100 do 130 maszyn, a Rosja 148 przy flocie wielokrotnie większej. Ukraina ponosi więc wyższe straty względne. Najważniejsze jednak, że jej lotnictwo nadal działa i przechodzi w coraz większym stopniu na sprzęt zachodni, zaś stan floty – o ile tylko nie dojdzie do jakichś nagłych katastrofalnych strat – ma szansę stopniowo się powiększać.