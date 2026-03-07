Chiny i Rosja mogą z tego powodu zacierać ręce z radości. Zachód traci w strategicznie wątpliwej wojnie z Iranem zasoby, które w razie konfliktu z dużo groźniejszymi przeciwnikami mogłyby zdecydować o losach wojny. Każdy sukces USA czy Izraela i każda strącona irańska rakieta oznaczają pustoszenie magazynów amunicji. Lepszego prezentu Kreml i Pekin nie mogliby się dziś spodziewać od prezydenta Donalda Trumpa i Beniamina Netanjahu.

To nie Ukraina wydrenowała zachodnie magazyny z amunicją

Popularna narracja głosi, że to Ukraina wydrenowała zachodnie zapasy. Jeśli chodzi o europejskie zapasy rakiet przeciwlotniczych, jest to częściowo prawda – Europa ma tu ważny interes strategiczny. Jeśli natomiast chodzi o amerykańskie zapasy, to absolutna nieprawda.

Publicznie dostępne dane nie pozwalają udowodnić na twardo, kto pochłania najwięcej amerykańskich bomb i rakiet (szczegółowe stany magazynów i zużycie według teatrów działań są ściśle tajne – i słusznie). Można jednak solidnie wykazać, że:

Wsparcie USA dla Ukrainy prawie nie obejmuje klasycznych bomb lotniczych, a dostawy pocisków powietrze–ziemia (np. JASSM) i zaawansowanych rakiet do Patriotów są relatywnie skromne. Tych ostatnie sporo przekazały kraje europejskie, zwłaszcza Niemcy. Amerykanie dostarczają głównie amunicję 155 mm i starsze pociski OPL – a i to w skromnych ilościach, co widać po ukraińskim F-16 uziemionym przez trzy tygodnie z powodu braku rakiet.

Izrael od października 2023 r. otrzymał dziesiątki tysięcy bomb (MK-80/84) i tysiące precyzyjnych pocisków (JDAM, Hellfire, SPICE) z zapasów USA. Prezydent Donald Trump zgodził się dostarczyć Izraelczykom wszystko, czego sobie zażyczyli – w tym typy uzbrojenia, do których wcześniej nie mieli dostępu.

Operacje USA i Izraela na Bliskim Wschodzie (Gaza, Jemen, Iran) zużywają tysiące zaawansowanych pocisków dziennie – w tym pociski przechwytujące PAC-3/THAAD i bomby kierowane, kluczowe dla obrony NATO przed Rosją czy Tajwanu przed Chinami. Zużywają też zapasy bliskowschodnich sojuszników USA z regionu Zatoki Perskiej, broniących się przed irańskimi dronami i rakietami balistycznymi.

Abstrahując nawet od tego, gdzie zużywa się więcej uzbrojenia, rakiety przeciwlotnicze zużywane są obecnie w tempie przekraczającym ich produkcję – to kluczowy problem, który osłabia gotowość NATO. Dane o produkcji rakiet do systemu Patriot wskazują na produkcję PAC-3 na poziomie około 550-650 sztuk rocznie (to i tak wzrost z poziomu 500 w 2024 r.). W warunkach wysokiej intensywności walk to kropla w morzu potrzeb.