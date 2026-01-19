Polska intensywnie się zbroi. Jakie projekty polskich spółek zbrojeniowych trafią do wojska polskiego w 2026 roku?

Prezes ZM „Tarnów” o kluczowych projektach firmy

Portal wnp.pl przeprowadził w grudniu 2025 r. wywiad z Robertem Sadowskim, prezesem Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. Firma zamknęła 2025 r., kończąc kluczowe kontrakty. Polskie wojsko otrzymało m.in. cztery Przeciwlotnicze Systemy Rakietowo-Artyleryjskie Pilica, karabiny maszynowe WKM-Bm oraz zdalnie sterowane moduły uzbrojenia z karabinami 7,62 mm i 12,7 mm.

W zeszłym roku w tarnowskich zakładach trwały także prace nad udziałem w programie polonizacji czołgów K2PL. Realizowano także kontrakty zagraniczne – m.in. dostawy armat przeciwlotniczych ZU-23-2CP.

Rośnie zainteresowanie polskim systemem zwalczania dronów

Jak podkreśla Robert Sadowski, praca zakładów skupiała się także na dalszym rozwoju projektu systemu zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BSL). System został opracowany we współpracy z naukowcami Wojskowej Akademii Technicznej, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.