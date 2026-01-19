Aktualizacja: 19.01.2026 17:35 Publikacja: 19.01.2026 16:42
Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. mają za sobą intensywny rok
Polska intensywnie się zbroi. Jakie projekty polskich spółek zbrojeniowych trafią do wojska polskiego w 2026 roku?
Portal wnp.pl przeprowadził w grudniu 2025 r. wywiad z Robertem Sadowskim, prezesem Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. Firma zamknęła 2025 r., kończąc kluczowe kontrakty. Polskie wojsko otrzymało m.in. cztery Przeciwlotnicze Systemy Rakietowo-Artyleryjskie Pilica, karabiny maszynowe WKM-Bm oraz zdalnie sterowane moduły uzbrojenia z karabinami 7,62 mm i 12,7 mm.
W zeszłym roku w tarnowskich zakładach trwały także prace nad udziałem w programie polonizacji czołgów K2PL. Realizowano także kontrakty zagraniczne – m.in. dostawy armat przeciwlotniczych ZU-23-2CP.
Jak podkreśla Robert Sadowski, praca zakładów skupiała się także na dalszym rozwoju projektu systemu zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BSL). System został opracowany we współpracy z naukowcami Wojskowej Akademii Technicznej, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
System uzbrojenia przeciwlotniczego, któremu nadano przydomek „Potwór z Tarnowa”, posiada wielolufowy karabin maszynowy o szybkostrzelności teoretycznej 3,6 tys. pocisków na minutę. W skład systemu wchodzi również m.in. radar, wykrywający najmniejsze drony z odległości nawet do 15 kilometrów. Jedną z kluczowych zalet „Potwora z Tarnowa” jest możliwość szybkiego montażu m.in. na samochodach, platformach naziemnych i morskich.
„Spółka zakończyła już kluczowe prace przygotowawcze, uzyskując gotowość do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Projekt ten pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych w obszarze nowoczesnych systemów wsparcia ogniowego, służących m.in. do kinetycznego zwalczania bezzałogowych statków latających” – wyjaśnia na łamach wnp.pl Robert Sadowski.
