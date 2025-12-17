Jak napisała w środę agencja Bloomberg, Erdogan złożył ofertę zwrotu rosyjskiej broni podczas spotkania z Putinem w Turkmenistanie w zeszłym tygodniu. Teraz agencja dostała potwierdzenie z dwóch źródeł.

Zrzeczenie się rosyjskiego sprzętu wojskowego mogłoby znacząco poprawić relacje Turcji z USA i ułatwić zniesienie amerykańskich sankcji wobec tureckiego przemysłu zbrojeniowego, podały źródła agencji. A to z kolei dałoby Ankarze dostęp do bardzo tam pożądanych amerykańskich myśliwców F-35.

F-35 nie dla Turcji

W 2019 r. podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa Stany Zjednoczone wykluczyły Turcję z programu umożliwiającego zakup F-35, mimo że Ankara zapłaciła już za pierwszą partię czterech myśliwców. Była to odpowiedź Białego Domu na zakup przez Turcję, członka Sojuszu Atlantyckiego, rosyjskich systemów rakietowych ziemia-powietrze S-400. W 2020 r. Turcja została objęta ustawą CAATSA – Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (o zwalczaniu amerykańskich przeciwników poprzez sankcje).