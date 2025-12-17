Aktualizacja: 18.12.2025 08:04 Publikacja: 17.12.2025 22:27
Recep Erdogan
Foto: Bloomberg
Jak napisała w środę agencja Bloomberg, Erdogan złożył ofertę zwrotu rosyjskiej broni podczas spotkania z Putinem w Turkmenistanie w zeszłym tygodniu. Teraz agencja dostała potwierdzenie z dwóch źródeł.
Zrzeczenie się rosyjskiego sprzętu wojskowego mogłoby znacząco poprawić relacje Turcji z USA i ułatwić zniesienie amerykańskich sankcji wobec tureckiego przemysłu zbrojeniowego, podały źródła agencji. A to z kolei dałoby Ankarze dostęp do bardzo tam pożądanych amerykańskich myśliwców F-35.
W 2019 r. podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa Stany Zjednoczone wykluczyły Turcję z programu umożliwiającego zakup F-35, mimo że Ankara zapłaciła już za pierwszą partię czterech myśliwców. Była to odpowiedź Białego Domu na zakup przez Turcję, członka Sojuszu Atlantyckiego, rosyjskich systemów rakietowych ziemia-powietrze S-400. W 2020 r. Turcja została objęta ustawą CAATSA – Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (o zwalczaniu amerykańskich przeciwników poprzez sankcje).
Agencja poinformowała, że wysoki rangą turecki dyplomata oświadczył niedawno, iż spodziewa się zniesienia sankcji w 2026 r. Dlatego, według źródeł, Turcja domaga się od Rosji zwrotu „miliarda dolarów” wydanych na zakup rosyjskich systemów. Ewentualna odmowa Moskwy nic tu nie da, bo Ankara wystąpi wtedy do Rosjan o odliczenie tej kwoty od ponoszonych kosztów importu rosyjskiej energii (głównie gazu), uważają źródła agencji. A Turcja to dla Gazpromu obecnie największy gazowy klient w Europie.
A koszt zwrotu S-400 jest „znikomy” w porównaniu z korzyściami dyplomatycznymi, jakie Turcja mogłaby uzyskać w relacjach z sojusznikami z NATO, gdyby pozbyła się rosyjskich systemów obrony powietrznej, podały źródła.
W październiku Bloomberg doniósł, że rząd turecki jest gotowy pójść na kompromis w sprawie wykorzystania rosyjskich systemów obrony powietrznej, ale nie zrezygnować z nich całkowicie. Jednak 5 grudnia ambasador USA w Turcji Tom Barrack oświadczył, że Ankara wkrótce całkowicie zrezygnuje z S-400 na rzecz zakupu F-35.
