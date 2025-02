Materiał powstał we współpracy z PONAR WADOWICE

Ponar Wadowice działa na rynku hydrauliki siłowej już od 60 lat, obsługując klientów niemal w każdej branży przemysłowej, w tym w: hutnictwie, lotnictwie, górnictwie i przemyśle obronnym. Struktura handlowa firmy opiera się na dwóch głównych obszarach: sprzedaży krajowej i eksportowej, której rozwój rozpoczął się 25 lat temu. Początki eksportu sięgają lat 90. XX wieku, kiedy Ponar rozpoczął współpracę z grupą Caterpillar, kontynuowaną do dziś. Obecnie obsługuje ponad 300 klientów zagranicznych.

Filie w krajach UE

Ponar w wielu krajach Unii Europejskiej (choć nie tylko) posiada oficjalne przedstawicielstwa (autoryzowanych dystrybutorów), odpowiedzialne za sprzedaż i doradztwo techniczne na lokalnym rynku. W szczególnych przypadkach, w których wymagane jest specjalistyczne wsparcie, polscy inżynierowie odwiedzają na miejscu klienta, aby rozpoznać potrzeby i doprecyzować wymagania techniczne. Dalszy nadzór spoczywa w gestii lokalnego partnera Ponaru. Poza klientami będącymi producentami oryginalnego wyposażenia (ang. original equipment manufacturer – OEM) przedsiębiorstwo z Wadowic współpracuje też z licznymi mniejszymi firmami. Pomimo konkurencji z powodzeniem utrzymuje swą pozycję na rynku, gdzie kluczowym elementem, obok konkurencyjności, jest kompleksowe wsparcie techniczne dla klienta – od koncepcji, przez realizację projektu, aż po jego finalne wykonanie i późniejszy serwis.

W ostatnich latach sprzedaż firmy z Wadowic dynamicznie się zwiększa. Od 2021 r. osiąga ona wzrosty na poziomie 15–35 proc. rok do roku. Główne segmenty przemysłu, w których odnotowuje znaczący udział sprzedaży, to: przemysł obronny, transport kolejowy, maszyny technologiczne, komunalne i leśne, górnictwo, maszyny budowlane i specjalne, a także wiele innych, w których zastosowanie hydrauliki siłowej jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Dzięki doświadczeniu zgromadzonemu przez lata współpracy z klientami Ponar wdrożył wiele nowych produktów, które z powodzeniem funkcjonują w różnych maszynach. Przykładem takich rozwiązań mogą być urządzenia rodem z Wadowic w takich projektach, jak:

* Wielki Zderzacz Hadronów, do którego inżynierowie z Ponaru zaprojektowali i dostarczyli specjalne zawory,

* branża lotnicza, dla której opracowano stanowiska testowe do walidacji siłowników czy uszczelnień samolotów pasażerskich,

* branża kolejowa, do której trafiły urządzenia do rozjazdów kolejowych; udział w projekcie TIR-y na tory, gdzie elementy zabudowane na wagonach kolejowych zapewniają bezpieczny załadunek i rozładunek TIR-ów na wagony kolejowe.

Dla przemysłu obronnego

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój, jaki firma poczyniła w projektach dla polskiego przemysłu obronnego. Na tym polu Ponar przez wiele ostatnich lat rozwijał produkty dla czołowych produktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, takich jak: armatohaubica Krab, nowy pływający bojowy wóz piechoty Borsuk czy też stacje radiolokacyjne.

Kompleksowe rozwiązania

Firma z Wadowic zapewnia kompleksową obsługę klientów. Oprócz kluczowej działalności, jaką jest produkcja, oferuje też szeroki wybór dodatkowego asortymentu z zakresu hydrauliki, w tym: silniki hydrauliczne, pompy, chłodnice, akumulatory pęcherzowe, membranowe oraz tłokowe, minizasilacze, filtry, a także elementy złączne i akcesoria.

Poszerzanie grup asortymentowych od lat prowadzi dział importu, który skupia się na dystrybucji znanych światowych marek w dziedzinie hydrauliki, a kluczowym aspektem owej dystrybucji jest opracowany na wysokim poziomie łańcuch dostaw oraz dostępność elementów w magazynie firmy. Dodatkową przewagę nad konkurencją w dziedzinie importu Ponar buduje na tym, że będąc oficjalnym dystrybutorem zagranicznych producentów hydrauliki, jest w stanie oferować klientom, poza wykonaniem standardowym, wersje dopasowane do potrzeb konkretnych projektów.

Bardzo ważnym aspektem w obrocie towarów, poza możliwością dostawy całych urządzeń, takich jak chłodnica czy silnik hydrauliczny, jest dostępność części zamiennych, które ulegają zużyciu lub wymagają wymiany po nominalnej liczbie cykli. Dlatego znajomość warunków eksploatacji oraz danych dotyczących tzw. średniego czasu do uszkodzenia (ang. Mean Time To Failure – MTTF), gwarantowanych przez producentów produktu, pozwala na właściwe zabezpieczenie magazynu w elementy składowe, przeznaczone do wykonania szybkiego serwisu i uruchomienia urządzenia bez zbędnych postojów.

Głównym zadaniem działu importu Ponaru jest ciągłe poszukiwanie alternatywnych źródeł zakupów poszerzających możliwości firmy w zakresie wsparcia sprzedaży na rynku krajowym, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ze strony klientów. Wspomniana już ich kompleksowa obsługa dotycząca sprzedaży elementów hydraulicznych produkowanych przez Ponar Wadowice, uzupełnionych o towary zakupowe, jednocześnie wymusza i pozwala na rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji kadr, a dzieje się to m.in. poprzez specjalistyczne szkolenia w zakładach produkcyjnych partnerów handlowych, a także przez obecność firmy na targach branżowych, jak np. Bauma, EIMA czy Hannover Messe. Ponar operuje na nich dwutorowo. Z jednej strony przedstawiciele działu eksportu zajmują się kluczowym udziałem firmy jako wystawcy, a z drugiej – na wszystkich ważnych targach obecna jest delegacja z działu importu. Jej zadaniem jest zarówno wsparcie i promocja marki Ponar Wadowice, jak i aktywne poszukiwanie oraz obserwowanie nowych rozwiązań w branży hydrauliki.

Materiał powstał we współpracy z PONAR WADOWICE