Chodzi o umieszczenie nowej produkcji zbrojeniowej na terenie dawnych zakładów Rafako w Raciborzu. Trzy z pięciu tamtejszych dużych hal ma docelowo zająć produkcja Jelcza, a jedną – Rosomaka (piątą halę przewidziano jako miejsce integracji baterii programu ochrony antydronowej San).

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała decyzje o wsparciu inwestycji spółek grupy PGZ. Zgodnie z informacją prezesa tej strefy Rafała Żelaznego, inwestycje Jelcza sięgną 469 mln zł, Rosomaka 112 mln zł, a Bumaru-Łabędy 711 mln zł. Decyzja o wsparciu inwestycji Jelcza ma oznaczać produkcję w Raciborzu ok. 700 pojazdów rocznie przeznaczonych dla sektora obronnego, dla Rosomaka – uruchomienie produkcji w Raciborzu, a w przypadku Bumaru-Łabędy – unowocześnienie i rozwój zakładów w Gliwicach. 

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386 mln zł wsparcia dla PGZ. Andrzej Domański: „Modernizujemy polską armię”

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stwierdził w Raciborzu, że Polska to dziś najszybciej rosnąca duża gospodarka Unii Europejskiej i uczestniczy w pracach grupy G20. – Nasze PKB z roku na rok wyraźnie rośnie, dzięki czemu mamy również środki na to, aby modernizować polską armię. Przeznaczamy na nią prawie 5 proc. naszego PKB – wskazał.

– Kupujemy najbardziej zaawansowany sprzęt, modernizujemy polską armię, ale obok projektów o charakterze zakupowym, potrzebujemy bardzo precyzyjnych, przemyślanych i odpowiedzialnych narzędzi wspierających inwestycje. Tu kluczową rolę odgrywa Polska Strefa Inwestycji, w tym Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – podkreślił Domański.

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Szef resortów finansów i gospodarki mówił też, że Śląsk przez dekady był fundamentem polskiego przemysłu ciężkiego i energetycznego, pozostaje sercem polskiego przemysłu w ogóle, ale należy robić wszystko, aby był sercem polskiego przemysłu obronnego. – Te trzy decyzje to jasny sygnał, iż Śląsk musi być miejscem kluczowym dla modernizacji polskiej armii – podkreślił. 

Domański precyzował, że inwestycja Jelcza oznacza budowę nowego oddziału produkcyjnego, który będzie mógł rozwijać również produkcję części, które obecnie sprowadzane są z zagranicy. Rosomak umieści w Raciborzu dział spawania korpusów transporterów opancerzonych i nowoczesny magazyn. Inwestycja Bumaru-Łabędy w Gliwicach i Pyskowicach obejmuje kompleksową modernizację zakładu, zakup nowoczesnych maszyn, cyfryzację procesów produkcyjnych oraz rozwój zaplecza – na rzecz tworzenia centrum produkcji pojazdów opancerzonych.

– To trzy przedsięwzięcia, ale cel jest wspólny: zwiększenie krajowych zdolności produkcyjnych oraz postęp, modernizacja polskiego przemysłu obronnego – zaznaczył minister.