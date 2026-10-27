Ministra Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO, że centrum serwisowe pocisków PAC-3 powstanie w Polsce.

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– To jest jasna gwarancja ze strony NATO, że NATO trzyma się razem i całe NATO stoi za każdym swoim partnerem, za każdym elementem sojuszu. I to jest jasne pokazanie, że Polska i Polacy mogą czuć się bezpiecznie, bo nie są dzisiaj osamotnieni w tym, co się dzieje - powiedziała wiceministra na konferencji prasowej w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli.

Według niej inwestycja wyniesie około miliarda złotych. – Teraz przed nami intensywne 60 dni, bo tyle mamy na bardzo konkretne rozmowy z firmą Lockheed Martin, na kluczowe decyzje. Myślę, że to naprawdę nie jest proces, który się zakończy szybko. Do tego, żeby takie centrum mogło działać potrzeba co najmniej kilkunastu miesięcy – zaznaczyła.

Podkreśliła, że centrum serwisowe pocisków PAC-3 do systemów Patriot, które ma powstać w Polsce, będzie jedynym centrum – poza USA – na świecie. Jak dodała, są już pomysły na lokalizację. – Zgłaszaliśmy je też naszym amerykańskim partnerom - podkreśliła Sobkowiak-Czarnecka.

Szef MON podziękował prezydentowi

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował na X prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i wszystkim, którzy wspierali dążenia Polski do ulokowania w kraju centrum serwisowego rakiet do systemów Patriot.

„Rząd Stanów Zjednoczonych, we współpracy z firmą Lockheed Martin ogłosił utworzenie nowego centrum obsługi pocisków rakietowych PAC-3 w Polsce” – napisał szef MON we wtorek na X, nawiązując do informacji przekazanej chwilę wcześniej w Brukseli przez wiceminister obrony Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką.

Kosiniak-Kamysz dodał, że „Polska jest godnym zaufania sojusznikiem i niezwykle ważnym miejscem na mapie światowego bezpieczeństwa”. „Dziękuję za wsparcie Prezydentowi RP, dziękuję moim współpracownikom i wszystkim, którzy od początku wspierali ten projekt. Dzisiejsza decyzja pokazuje, że zjednoczeni potrafimy z sukcesem realizować nawet najtrudniejsze zadania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny” – napisał szef MON.

Szef BBN Bartosz Grodecki wskazał, że prezydent Nawrocki omówił sprawę z prezydentem USA Donaldem Trumpem. „Dzięki rozmowie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem w Polsce powstanie europejskie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Prezydenci omówili ten projekt przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ” – napisał Grodecki na X.

Dodał, że centrum „zapewni zaplecze techniczne wspierające utrzymanie pocisków PAC-3 w gotowości”. „To strategiczna decyzja. Polska będzie nie tylko użytkownikiem tych pocisków, ale również miejscem ich serwisowania” – podkreślił szef BBN.

Także premier Donald Tusk napisał na X o decyzji rządu USA; zamieścił też nagranie sprzed posiedzenia rządu we wtorek, gdy mówił, że rozmowy ws. lokalizacji centrum serwisowego w Europie zmierzają do finału i wiele wskazuje na to, że Polska została wybrana jako partner tego projektu.

Centrum serwisowe pocisków PAC powstanie w Polsce

Budowa centrum serwisowego pocisków PAC-3 MSE i PAC-3 CRI, wykorzystywanych w systemach obrony powietrznej Patriot, to jedna z inicjatyw sformalizowanych podczas forum przemysłu obronnego, które towarzyszyło lipcowemu szczytowi NATO w Ankarze. Wówczas producent pocisków, amerykański koncern Lockheed Martin, podpisał w tej sprawie list intencyjny z przedstawicielami czterech państw: Polski, Niemiec, Szwecji i Holandii.

Pociski PAC-3 MSE to obecnie najbardziej nowoczesna rakieta systemu przeciwrakietowego Patriot. To właśnie one są w stanie skutecznie eliminować m.in. pociski balistyczne, którymi Rosjanie regularnie atakują ukraińskie miasta. Cena jednego takiego pocisku to ponad 5 mln dol., czyli ok. 20 mln zł.

Polska zamówiła do tej pory ok. 800 tego typu pocisków. Przy okazji podpisania umowy na pierwsze dwie baterie systemu Patriot w 2018 r. zamówiliśmy ich 200. Ta dostawa została już w dużej mierze zrealizowana. Kolejna, trzy razy większa, jeszcze się nie rozpoczęła i już wiadomo, że się opóźni w wyniku amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran i dużego zużycia środków bojowych do obrony przeciwlotniczej.