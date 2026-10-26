Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk informował już w maju, że po wizytach polskiej delegacji w Stanach Zjednoczonych uzyskano wstępną zgodę Departamentu Stanu USA. Ostateczną decyzję musieli jednak jeszcze podjąć przedstawiciele amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

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Na lipcowym szczycie NATO w Ankarze Polska podpisała porozumienie z USA, Holandią, Niemcami i Szwecją dotyczące serwisowania w Europie pocisków PAC-3 do systemów Patriot. Celem jest utworzenie centrum serwisowego w Polsce – przypomina PAP.

Serwisem pocisków ma zajmować się polsko-amerykańskie konsorcjum. Z gry o współpracę z USA w tej dziedzinie odpadli Niemcy, Holendrzy i Norwegowie.

Oficjalne sugestie na temat pozytywnych informacji z USA w kwestii „współpracy inwestycyjnej” pojawiły się w ubiegłym tygodniu – informuje WP. Podawali je szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz i wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak Czarnecka. Z informacji portalu wynika, że decyzje zapadną w tym tygodniu.

Według portalu kluczową rolę odegrała rozmowa między Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem we wrześniu podczas kolacji wydawanej dla przywódców państw przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Polska rozbudowuje system Patriot

Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w budowanym w Polsce systemie obrony powietrznej w ramach programu Wisła. Wojsko Polskie ma otrzymać osiem baterii tego systemu, czyli łącznie 64 wyrzutnie. Pierwsze dwie baterie osiągnęły pełną gotowość operacyjną w grudniu 2025 r.

Podpisany przez MON w 2018 r. kontrakt na dostawę pierwszych dwóch baterii systemu Patriot opiewał na 4,75 mld dol. Druga faza programu zakłada pozyskanie kolejnych sześciu baterii, czyli 48 wyrzutni. Kontrakt podpisany przez poprzedniego szefa MON Mariusza Błaszczaka (PiS) obejmował, oprócz samych wyrzutni, również 12 radarów GhostEye oraz pociski PAC-3 MSE. Wartość umowy wyniosła 9,3 mld dolarów.

Obecnie najbardziej zaawansowane pociski przeznaczone do systemów Patriot – PAC-3 MSE – są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin w liczbie kilkuset sztuk rocznie. Firma zapowiedziała zwiększenie zdolności produkcyjnych do około 2000 pocisków rocznie do 2030 r. Zapasy tych pocisków mają dla wielu państw kluczowe znaczenie w zapewnieniu skutecznej obrony przed różnego rodzaju zagrożeniami z powietrza.

Maksymalny zasięg systemu Patriot zależy od wersji wykorzystywanych pocisków. Według przytoczonych danych największy zapewniają pociski PAC-3 MSE – do 160 km, przy maksymalnym pułapie 30 km.

Na całym świecie w służbie znajduje się niemal 180 zestawów Patriot. Korzysta z nich lub złożyło na nie zamówienia 19 państw, w tym Polska. Według danych „The New York Times” i innych źródeł koszt jednej baterii wynosi około 1 mld dolarów.

Polska zamówiła setki pocisków Patriot

W czerwcu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zamówieniu kilkuset pocisków PAC-2 GEM-T do przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów średniego zasięgu, pozyskiwanych w ramach programu Wisła. Według Agencji Uzbrojenia wartość zamówienia wynosi 988 mln dolarów netto.

Dostawy pocisków mają rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy i zakończyć w 2031 r. Jak zaznaczyła Agencja Uzbrojenia, pociski PAC-2 GEM-T uzupełnią zasoby pocisków PAC-3 MSE pozyskiwanych w ramach programu Wisła.