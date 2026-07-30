Od ponad 20 lat Galvion koncentruje się na innowacjach zorientowanych na użytkownika oraz zintegrowanych systemach, które zwiększają skuteczność działania i szanse przeżycia osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, odpowiadając jednocześnie na stale zmieniające się wymagania współczesnego pola walki.

Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Europie uległa zasadniczej zmianie. Wraz z tym, jak państwa NATO zwiększają nakłady na obronność i modernizują swoje siły zbrojne, uwaga przestała koncentrować się wyłącznie na zakupie nowego sprzętu. Coraz większą wagę zyskują zdolności przemysłowe stanowiące podstawę efektywnego serwisowania nowoczesnych systemów uzbrojenia. Produkcja, utrzymanie, modernizacja oraz kompleksowa opieka techniczna w całym cyklu życia sprzętu stają się dziś kluczowymi elementami gotowości obronnej.

Ta zmiana odzwierciedla prostą prawdę: potencjał militarny zależy nie tylko od innowacji technologicznych, lecz także od zaufanych partnerstw przemysłowych. To one są w stanie produkować, serwisować i stale udoskonalać wyposażenie przez cały okres jego użytkowania.

Właśnie ta wizja skłoniła nas do utworzenia europejskiego centrum produkcyjno-serwisowego w Gdańsku.

Jako firma kanadyjska zawsze wierzyliśmy, że silne partnerstwa transatlantyckie są kluczowe dla sukcesu NATO. Dlatego wybraliśmy Polskę – nie tylko ze względu na jej strategiczne położenie, lecz również dlatego, że według nas kraj ten będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w przyszłości europejskiego przemysłu obronnego.

W ciągu niewiele ponad roku zakład w Gdańsku stał się naszym europejskim centrum operacyjnym, obsługującym klientów z NATO i państw sojuszniczych w zakresie produkcji, modernizacji oraz wsparcia eksploatacyjnego. Dzięki dużym kontraktom na systemy ochrony głowy – realizowanym w Wielkiej Brytanii, Europie i poza nią, w tym w ramach umowy ramowej z Agencją Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA) – spodziewamy się, że do końca 2026 roku blisko dwa miliony naszych hełmów znajdzie się na wyposażeniu sił zbrojnych państw NATO i Europy.

Przez dziesięciolecia hełm bojowy postrzegano przede wszystkim jako element ochrony osobistej. Obecnie coraz częściej staje się on zaawansowaną platformą integrującą systemy ochronne, zasilanie, transmisję danych oraz technologie cyfrowe, które umożliwiają pełną integrację żołnierza z cyfrowym polem walki.

Dostrzegając, że wiele armii zainwestowało już znaczące środki w posiadane floty hełmów, opracowaliśmy zintegrowany system CORTEX™. Umożliwia on wyposażenie zarówno nowych, jak i już eksploatowanych modeli hełmów w niezależne zasilanie, transmisję danych oraz funkcje cyfrowe. Zamiast zastępować sprawdzone wyposażenie nowymi konstrukcjami, CORTEX pozwala modernizować istniejące systemy. Zwiększa to ich możliwości operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu wartości wcześniej poniesionych inwestycji.

Jest to odzwierciedleniem szerszego trendu obserwowanego w dzisiejszych zamówieniach obronnych. Przyszłość nie polega wyłącznie na zastępowaniu starszych systemów nowymi rozwiązaniami, lecz na efektywnym i zrównoważonym integrowaniu nowoczesnych technologii z już posiadanym ekwipunkiem. Regionalne centra przemysłowe, łączące produkcję z modernizacją, remontami oraz wsparciem technicznym, będą odgrywać coraz większą rolę w procesie modernizacji europejskich sił zbrojnych.

Dla Polski jest to szansa wykraczająca daleko poza same inwestycje kapitałowe. Jako jeden z najszybciej rozwijających się ośrodków sektora obronnego w Europie, kraj ten odgrywa rosnącą rolę we wzmacnianiu odporności przemysłowej NATO oraz kształtowaniu przyszłych europejskich zdolności obronnych. Nasza inwestycja w Gdańsku jest wyrazem zaufania do Polski – nie tylko jako miejsca produkcji, lecz również jako długoterminowego partnera strategicznego. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz polskim przemysłem zbrojeniowym w celu wspierania działań modernizacyjnych, wzmacniania krajowych kompetencji oraz rozwijania strategicznej kooperacji w kolejnych latach.

Przyszłość obronności będzie kształtowana nie tylko przez nowe technologie, ale także przez partnerstwa umożliwiające ich produkcję, utrzymanie i dalsze doskonalenie. Dzięki długofalowym inwestycjom w Polsce współtworzymy tę przyszłość – wzmacniając sojusze, rozwijając regionalne kompetencje przemysłowe oraz wspierając wdrożenie najnowocześniejszych generacji zintegrowanych systemów żołnierza w Europie.

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