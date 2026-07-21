Ukraiński producent uzbrojenia uruchomi produkcję modelu L119, czyli lekkiej haubicy holowanej, która ma zasięg do około 17 kilometrów. Tego typu broń odgrywa istotną rolę w wojnie z Rosją. – Ukraina chce mieć możliwość samodzielnego produkowania i utrzymywania własnych zdolności wojskowych oraz budowania wokół nich suwerennego potencjału – powiedział Giles Ambrose, dyrektor ds. inżynierii, technologii i strategii w brytyjskim koncernie zbrojeniowym BAE Systems.

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Zachodnie firmy rozmawiają o uruchomieniu produkcji uzbrojenia na Ukrainie

Prezydent Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele BAE Systems po raz pierwszy rozmawiali o uruchomieniu produkcji haubicy na Ukrainie w 2023 roku. Jak poinformował Ambrose, ukraińska firma rozpocznie produkcję na licencji BAE Systems od wykonania modelu testowego.

„Uruchomienie produkcji haubic będzie sprawdzianem zdolności Ukrainy do pełnienia roli bazy produkcyjnej dla zaawansowanego uzbrojenia opracowanego przez zagranicznych producentów” – podkreślił „Wall Street Journal”.

Kilka zachodnich firm prowadzi rozmowy na temat uruchomienia produkcji uzbrojenia na terytorium Ukrainy, jednak dotychczas jedynie nielicznym, głównie mniejszym zagranicznym producentom dronów, udało się rozpocząć tam ten proces.

Próby uruchomienia przez zachodnie firmy produkcji uzbrojenia na Ukrainie okazały się trudne z powodu obaw o bezpieczeństwo, niedostatecznych inwestycji oraz ryzyka utraty własności intelektualnej.

Donald Trump zapowiedział, że udzieli Ukrainie licencję na produkcję pocisków Patriot

Na początku miesiąca prezydent Donald Trump zapowiedział, że chce udzielić Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemu Patriot. Z kolei w ubiegłym tygodniu prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że Ukraina mogłaby również wytwarzać pociski przechwytujące Aster oraz inne europejskie rodzaje amunicji.

Produkcja pocisków przechwytujących do systemu Patriot jest jednak bardziej złożona niż wytwarzanie haubic. Stany Zjednoczone bardzo rygorystycznie kontrolują, kto może produkować ich najbardziej zaawansowane systemy uzbrojenia, obawiając się, że wykorzystywane w nich technologie mogłyby trafić w niepowołane ręce – zauważył „Wall Street Journal”.