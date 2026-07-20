Technologie wykorzystywane przy produkcji pocisków Aster mogą stać się podstawą udziału ukraińskiego przemysłu w opracowywaniu nowej rakiety powietrze–powietrze Comet, nad którą pracuje europejski koncern MBDA.

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Comet ma przewyższyć możliwości rakiety Meteor

Comet ma być następcą rakiety Meteor, obecnie uznawanej za jedną z najnowocześniejszych rakiet powietrze–powietrze dalekiego zasięgu.

Według dostępnych informacji nowa konstrukcja ma osiągać zasięg 200–300 km i zostać opracowana na bazie technologii wykorzystanej w pociskach przeciwlotniczych Aster. Dzięki temu możliwe ma być znaczne skrócenie prac rozwojowych. Analitycy zwracają uwagę, że opracowanie Meteora zajęło blisko dwie dekady, podczas gdy Comet ma być gotowy około 2030 r.

Inspiracją dla takiego rozwiązania mają być również doświadczenia Stanów Zjednoczonych, które opracowały lotniczą wersję pocisku przeciwlotniczego SM-6, oznaczoną jako AIM-174.

Czy Ukraina będzie produkować rakiety Comet?

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał ostateczny projekt Cometa ani jaki będzie zakres udziału poszczególnych państw w jego produkcji. Jeśli nowa rakieta rzeczywiście będzie wykorzystywała rozwiązania technologiczne z Asterów, produkowanych na licencji także na Ukrainie, naturalnym krokiem może być włączenie ukraińskiego przemysłu obronnego do programu Comet.

Na obecnym etapie są to jednak analizy dotyczące potencjalnego kierunku rozwoju projektu. Nie ogłoszono żadnych decyzji potwierdzających udział Ukrainy w pracach nad nową rakietą.

Nowa rakieta ma trafić do myśliwców Rafale F5

Comet powstaje z myślą o nowej wersji francuskiego myśliwca Rafale F5, której wejście do służby planowane jest około 2030 r. Ukraina ma otrzymać pierwszą partię 16 myśliwców Rafale już w 2028 r. Początkowo mają to być najprawdopodobniej używane maszyny w wersji F3-R, ewentualnie F4, które nie będą przystosowane do wykorzystania rakiet Comet. W przypadku zakupu większej liczby nowych samolotów Ukraina mogłaby w przyszłości otrzymać wariant Rafale F5, zdolny do przenoszenia nowej rakiety.

Gripeny także mogą otrzymać nowe uzbrojenie

Niewykluczone jest również zintegrowanie rakiety Comet ze szwedzkimi myśliwcami Gripen E/F. Saab już wcześniej deklarował gotowość do integracji nowych typów uzbrojenia ze swoimi samolotami, a takie rozwiązanie mogłoby zainteresować również szwedzkie siły powietrzne.