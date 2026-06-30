Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została pełnomocniczką rządu ds. wzmocnienia odporności państwa – poinformował we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka. Dotychczas pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. SAFE.
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We wtorek rząd przyjął rozporządzenie ws. ustanowienia pełnomocnika ds. wzmocnienia odporności państwa. Na tym samym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. zniesienia pełnomocnika ds. programu SAFE. – Nową pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie właśnie pani minister Sobkowiak-Czarnecka, która przestaje pełnić funkcję pełnomocnika rządu do spraw wdrażania instrumentu SAFE. Jest to związane z przejściem do kolejnego etapu – poinformował Szłapka na konferencji prasowej.
Rzecznik rządu zapewnił, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która „wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie”.
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Zadania pełnomocnika obejmować mają m.in. koordynację działań organów administracji rządowej oraz jednostek im podległych albo przez nie nadzorowanych w zakresie wzmacniania odporności państwa, m.in. przez wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych, w tym działań służących przeciwdziałaniu dezinformacji oraz wspieranie i promowanie działań w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa.
Koordynacja działań związanych z przemysłem zbrojeniowym, dopilnowanie, by umowy z SAFE zostały wykonane przez polski przemysł na czas, i edukacja obronna. Tym będę się zajmowała jako pełnomocniczka rządu ds. wzmocnienia odporności państwa - przekazała we wtorek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podkreśliła, że decyzja Rady Ministrów o likwidacji jej poprzedniego stanowiska czyli - funkcji pełnomocnika ds. programu SAFE - i powołanie jej nowego stanowiska ma związek z tym, że program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji.
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Dodała, że jej nowa rola - pełnomocnika rządu ds. wzmocnienia odporności państwa, będzie prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym. - To też jest kontynuacja tego, czym zajmowałam się, będąc pełnomocniczką do spraw mechanizmu SAFE - oświadczyła Sobkowiak-Czarnecka.
Wśród jej zadań znajdzie się także dopilnowanie tego, by wszystkie umowy podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy na czas. To również - jak mówiła - kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i promowanie polskich firm, by stały się eksproterem na rynku zbrojeniowym.
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Do jej zadań należeć będzie również współpraca międzynarodowa, stworzenie najsilniejszego przemysłu zbrojeniowego w Europie. Oporność państwa to też - jak mówiła - edukacja obronna. - Abyśmy wszyscy wiedzieli skąd czerpać sprawdzone informacje, jak reagować kiedy dzieje się coś niepokojącego, co mieć w domu na trudny moment - tłumaczyła
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