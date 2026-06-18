Do treści pisma, które Rheinmetall Polska, czyli spółka-córka niemieckiej firmy, skierowała w tej sprawie do MON, dotarł Business Insider Polska.

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Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall chce wybudować w Polsce swoją pierwszą fabrykę

Rheinmetall, jak wynika ze wspomnianego pisma, bierze pod uwagę budowę nowego zakładu produkcyjnego modułowych ładunków miotających (MCS) do amunicji artyleryjskiej 155 mm. Ładunki te – w przypadku pocisków artyleryjskich używanych przez polskie armatohaubice – mają kluczowe znaczenie.

Podpisanie porozumienia w tej sprawie (memorandum of understanding) między niemiecką firmą a Polską, jak ustalił Business Insider Polska, może nastąpić w najbliższych tygodniach. Aktualnie rozmowy na temat budowy fabryki Rheinmetall prowadzone są nie tylko z MON, lecz także z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz z Agencją Rozwoju Przemysłu, czyli spółką Skarbu Państwa.

Niemiecka fabryka Rheinmetall ma powstać na Pomorzu

Planowana niemiecka fabryka w naszym kraju byłaby w stanie produkować, jak wynika ze wstępnych szacunków Rheinmetall Polska, co najmniej 600 tys. modułów rocznie. Oznacza to ponad 100 tys. kompletów amunicyjnych, ponieważ jeden kompletny pocisk obejmuje 6 modułów MCS.

Według szacunków, wartość pierwszego etapu inwestycji to 250–500 mln zł. Fabryka miałaby powstać w północnej Polsce, na obszarze związanym z koncepcją Zielonego Okręgu Przemysłowego – Kaszubia.

MON potwierdza otrzymanie propozycji od Rheinmetall

MON w rozmowie z Business Insider Polska potwierdził, że otrzymał od Rheinmetall propozycję budowy fabryki w naszym kraju, a pismo w tej sprawie skierowane zostało do doradcy ministra obrony i jednocześnie koordynatora grupy roboczej dla wspomnianego projektu Kaszubia – Macieja Samsonowicza.

Ten natomiast w komentarzu dla serwisu przyznał:

— Firma Rheinmetall wyraziła gotowość do zainwestowania w Polsce w nowy zakład produkujący modułowe ładunki miotające (MCS) do amunicji kalibru 155 mm w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, na terenie województwa pomorskiego.

Samsonowicz dodał, że trwają rozmowy na temat realizacji inwestycji:

— Strona niemiecka deklaruje gotowość do wspólnego, polsko-niemieckiego uruchomienia zakładu, szerokiego zaangażowania polskich podwykonawców, zatrudnienia polskich pracowników oraz przekazania niezbędnego know-how. Rozważane jest również wykorzystanie, na zasadach komercyjnych, finansowania oferowanego przez polskie instytucje finansowe.