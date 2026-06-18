Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymało od niemieckiej firmy Rheinmetall propozycję dotyczącą budowy fabryki w Polsce
Do treści pisma, które Rheinmetall Polska, czyli spółka-córka niemieckiej firmy, skierowała w tej sprawie do MON, dotarł Business Insider Polska.
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Rheinmetall, jak wynika ze wspomnianego pisma, bierze pod uwagę budowę nowego zakładu produkcyjnego modułowych ładunków miotających (MCS) do amunicji artyleryjskiej 155 mm. Ładunki te – w przypadku pocisków artyleryjskich używanych przez polskie armatohaubice – mają kluczowe znaczenie.
Podpisanie porozumienia w tej sprawie (memorandum of understanding) między niemiecką firmą a Polską, jak ustalił Business Insider Polska, może nastąpić w najbliższych tygodniach. Aktualnie rozmowy na temat budowy fabryki Rheinmetall prowadzone są nie tylko z MON, lecz także z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz z Agencją Rozwoju Przemysłu, czyli spółką Skarbu Państwa.
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Planowana niemiecka fabryka w naszym kraju byłaby w stanie produkować, jak wynika ze wstępnych szacunków Rheinmetall Polska, co najmniej 600 tys. modułów rocznie. Oznacza to ponad 100 tys. kompletów amunicyjnych, ponieważ jeden kompletny pocisk obejmuje 6 modułów MCS.
Według szacunków, wartość pierwszego etapu inwestycji to 250–500 mln zł. Fabryka miałaby powstać w północnej Polsce, na obszarze związanym z koncepcją Zielonego Okręgu Przemysłowego – Kaszubia.
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MON w rozmowie z Business Insider Polska potwierdził, że otrzymał od Rheinmetall propozycję budowy fabryki w naszym kraju, a pismo w tej sprawie skierowane zostało do doradcy ministra obrony i jednocześnie koordynatora grupy roboczej dla wspomnianego projektu Kaszubia – Macieja Samsonowicza.
Ten natomiast w komentarzu dla serwisu przyznał:
— Firma Rheinmetall wyraziła gotowość do zainwestowania w Polsce w nowy zakład produkujący modułowe ładunki miotające (MCS) do amunicji kalibru 155 mm w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, na terenie województwa pomorskiego.
Samsonowicz dodał, że trwają rozmowy na temat realizacji inwestycji:
— Strona niemiecka deklaruje gotowość do wspólnego, polsko-niemieckiego uruchomienia zakładu, szerokiego zaangażowania polskich podwykonawców, zatrudnienia polskich pracowników oraz przekazania niezbędnego know-how. Rozważane jest również wykorzystanie, na zasadach komercyjnych, finansowania oferowanego przez polskie instytucje finansowe.
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