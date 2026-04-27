Według analityków ze Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w 2025 r. udział wydatków rządowych na obronność osiągnął najwyższy poziom w historii zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie.

Ukraina i Rosja biją rekordy wydatków wojskowych

Wydatki wojskowe rosyjskiego agresora zwiększyły się w ubiegłym roku o 5,9 proc. do 190 mld dol., co stanowi 7,5 proc. PKB. Ukraina, która w 2025 roku zajmowała siódme miejsce na świecie pod względem wydatków na obronność, zwiększyła swoje wydatki o jedną piątą do 84,1 mld dol., czyli 40 proc. PKB. Całkowita pomoc wojskowa dla Ukrainy w 2025 roku została zmniejszona o 13 proc. w porównaniu ze średnią z lat 2022–2024 z powodu odmowy przez Donalda Trumpa wsparcia ze strony USA.

Tym samym Ukraina zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem relacji wydatków na obronność do PKB. Eksperci przewidują, że wydatki wojskowe zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji będą nadal rosły.

„Ich wydatki prawdopodobnie będą nadal rosły w 2026 roku, jeśli wojna będzie kontynuowana, biorąc pod uwagę wzrost dochodów ze sprzedaży rosyjskiej ropy i spodziewaną dużą pożyczkę od Unii Europejskiej dla Ukrainy” – mówi analityk SIPRI Lorenzo Scarazzato.

Europa zwiększa zbrojenia. Polska wśród liderów NATO

Dla porównania, 29 europejskich członków NATO wydało w minionym roku łącznie 559 mld dol. na obronność. Wśród nich 22 osiągnęło 2 proc. PKB w wydatkach wojskowych. W tej grupie Niemcy wydały najwięcej na obronność, zwiększając swoje wydatki o 24 proc. w ujęciu rocznym, do 114 mld dol.. Wydatki wojskowe Niemiec przekroczyły próg 2 proc. po raz pierwszy od 1990 roku, osiągając 2,3 proc. PKB w 2025 roku.

Europejskim liderem wydatków na obronność w stosunku do PKB jest Polska. Nasze wydatki w 2025 roku szacowane są na około 47,1 mld dol., co stanowi 4,3–4,5 proc. PKB.

Wydatki wojskowe Hiszpanii wzrosły o połowę do 40,2 mld dol., co również spowodowało, że hiszpańskie inwestycje w obronność przekroczyły 2 proc. PKB po raz pierwszy od 1994 roku.

„W 2025 roku wydatki na cele wojskowe europejskich członków NATO wzrosły szybciej niż kiedykolwiek od 1953 roku, odzwierciedlając ciągłe dążenie Europy do samowystarczalności, a także rosnącą presję ze strony Stanów Zjednoczonych na wzmocnienie podziału obciążeń w ramach sojuszu” – powiedziała Jade Guiberteau Ricard, badaczka w Programie Wydatków Wojskowych i Produkcji Uzbrojenia SIPRI.

Zwróciła ona uwagę na wiążące się z tym zagrożenie: „W miarę jak państwa dążą do osiągnięcia nowych celów NATO w zakresie wydatków, uzgodnionych w 2025 roku, istnieje ryzyko, że granice między wydatkami na cele wojskowe a innymi wydatkami związanymi z obronnością i bezpieczeństwem ulegną zatarciu. A to ograniczy przejrzystość i dodatkowo skomplikuje ocenę zdolności wojskowych”.

Ogółem globalne wydatki wojskowe w 2025 roku osiągnęły 2,89 bln dol., co stanowiło wzrost o 2,9 proc. w ujęciu realnym w porównaniu z 2024 rokiem. Trzech największych inwestorów w zbrojenia to Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Te trzy kraje łącznie wydały w rok 1,48 bln dol., co oznacza 51 proc. wydatków zbrojeniowych świata.