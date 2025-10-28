Z tego artykułu się dowiesz: Jakie płyną korzyści z montażu myśliwców Gripen na Ukrainie?

Jakie warunki muszą być spełnione, aby produkcja Gripenów mogła ruszyć na Ukrainie?

Dlaczego produkcja Gripenów na Ukrainie ma strategiczne znaczenie dla jej przemysłu lotniczego?

Jakie są unikalne cechy samolotu Gripen, które mogą być kluczowe dla sił zbrojnych Ukrainy?

Szwedzka firma zbrojeniowa Saab zamierza znacząco zwiększyć produkcję myśliwców Gripen, w tym dostawy samolotów do Ukrainy. Aby to zrobić, będzie musiała mniej więcej podwoić swoje moce produkcyjne, częściowo dzięki nowej fabryce montażowej w Ukrainie, zapowiedział prezes koncernu Mikael Johansson w rozmowie z „Financial Times”.

Kto sfinansuje szwedzkie Gripeny dla Ukrainy?

W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson podpisali list intencyjny, przewidujący sprzedaż Ukrainie od 100 do 150 myśliwców. – Aby zwiększyć produkcję, wspaniale byłoby stworzyć w Ukrainie moce produkcyjne przynajmniej do montażu końcowego i testów, a być może nawet do produkcji poszczególnych komponentów – powiedział „FT” Mikael Johansson.

Kwestia finansowania zakupu szwedzkich samolotów przez Kijów nie została jeszcze rozstrzygnięta. Premier Kristersson rozmawiał o tym z przywódcami innych krajów Unii Europejskiej. Według Johanssona jedną z opcji jest wykorzystanie części zamrożonych rezerw Rosji. Przywódcy UE omawiają możliwość wykorzystania tych środków na pożyczkę dla Ukrainy; oczekuje się jednak, że większość z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup uzbrojenia, głównie od europejskich firm zbrojeniowych.