JAS 39 Gripen
Foto: Tuomo Salonen / SIMFinnish Aviation Museum, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Szwedzka firma zbrojeniowa Saab zamierza znacząco zwiększyć produkcję myśliwców Gripen, w tym dostawy samolotów do Ukrainy. Aby to zrobić, będzie musiała mniej więcej podwoić swoje moce produkcyjne, częściowo dzięki nowej fabryce montażowej w Ukrainie, zapowiedział prezes koncernu Mikael Johansson w rozmowie z „Financial Times”.
W zeszłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Szwecji Ulf Kristersson podpisali list intencyjny, przewidujący sprzedaż Ukrainie od 100 do 150 myśliwców. – Aby zwiększyć produkcję, wspaniale byłoby stworzyć w Ukrainie moce produkcyjne przynajmniej do montażu końcowego i testów, a być może nawet do produkcji poszczególnych komponentów – powiedział „FT” Mikael Johansson.
Kwestia finansowania zakupu szwedzkich samolotów przez Kijów nie została jeszcze rozstrzygnięta. Premier Kristersson rozmawiał o tym z przywódcami innych krajów Unii Europejskiej. Według Johanssona jedną z opcji jest wykorzystanie części zamrożonych rezerw Rosji. Przywódcy UE omawiają możliwość wykorzystania tych środków na pożyczkę dla Ukrainy; oczekuje się jednak, że większość z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup uzbrojenia, głównie od europejskich firm zbrojeniowych.
Finansowanie umowy z Ukrainą jest przedmiotem dyskusji na szczeblu politycznym, wyjaśnił Johansson. – Jaki ciężar finansowy i ryzyko poniesie Szwecja, jaka część może zostać podzielona między kraje, a jaka część może zostać zabezpieczona ze skonfiskowanych rosyjskich aktywów – to nie jest jeszcze w stu procentach jasne – powiedział.
Decyzja w sprawie planu Komisji Europejskiej, który zakłada zastąpienie 140 mld euro zamrożonych środków pieniężnych Banku Rosji w belgijskim depozycie Euroclear gwarancjami UE, tak by je przeznaczyć dla Ukrainy, została odroczona do grudnia. KE musi przygotować bardziej szczegółowe opcje: Belgia nalega na podział ryzyka prawnego i finansowego między kraje UE.
Jak podkreśla Sash Tusa, analityk przemysłu lotniczego i obronnego w Agency Partners, koncern Saab „ma większe szanse na znaczący wzrost produkcji niż wiele innych firm”. W szczytowym okresie produkcja Gripenów wynosiła około 18 samolotów rocznie, a obecnie Saab produkuje około 12 maszyn rocznie. Łącznie koncern sprzedał 60 najnowszych myśliwców Gripen Szwecji, 36 Brazylii i cztery Tajlandii.
Anatolij Chrapczyński, ekspert lotniczy i wiceprezes ukraińskiej firmy zajmującej się walką elektroniczną, szczegółowo opowiedział agencji Unian o korzyściach, jakie ta decyzja przyniesie Ukrainie.
– Oficjalne oświadczenia przewidują ewentualne otwarcie lub współpracę w tym obszarze dopiero po osiągnięciu pokoju. To pozytywny krok, ponieważ planujemy nie tylko kupić samoloty, ale, idąc za przykładem Brazylii, również je produkować u siebie – mówił.
– Oczywiście, jest to korzystne dla nas, ponieważ lokalizujemy produkcję głównego typu samolotów, które będą eksploatowane przez Siły Powietrzne Ukrainy. Kluczowe jest jednak umiejscowienie produkcji w więcej niż jednej lokalizacji. Jeśli spojrzymy na ukraiński przemysł zbrojeniowy w kontekście przemysłu lotniczego, mamy Charkowskie Zakłady Lotnicze, mieliśmy MiGremont, mamy Lwowskie Zakłady Lotnicze, mamy Motor Sicz, mamy Iwczenko-Postęp i mamy zakłady Antonowa – innymi słowy – szeroką sieć fabryk, które mogłyby produkować podzespoły do szwedzkiego samolotu – zapewnił.
– Co istotne, gdyby określone podzespoły były produkowane w konkretnych fabrykach, pozwoliłoby nam to stworzyć kompleksowy system zabezpieczony przed ewentualnym sabotażem wroga. Do tego Gripen musi być budowany tak, jak Turcja zrobiła to na przykład z F-16, gdzie ma możliwość produkcji własnych systemów uzbrojenia dla F-16. Polska też może modernizować swoje F-16 – podkreślił ukraiński ekspert.
Dlatego zdaniem Chrapczyńskiego, samo otwarcie fabryki nie wystarczy.
– Musimy stworzyć przejrzystą strukturę, która będzie nie tylko dostarczać samoloty, ale także niezbędne systemy uzbrojenia. Gripen przenosi różnorodne pociski, w tym wszystkie, których obecnie używamy w naszych Mirage'ach, F-16 i MiG-ach. Należą do nich pociski Thales, AIM-120, JDAM-y, Hammery i bomby. Co więcej, jeśli mówimy o wersji E, mógłby również wykorzystywać pociski dalekiego zasięgu Taurus – wyliczał ekspert.
Podkreślał też jeszcze jedną przewagę szwedzkiej konstrukcji nad innymi.
– Jeśli chodzi o magazynowanie, unikalną cechą tego samolotu jest to, że może lądować na każdej autostradzie. Dlatego głównym zadaniem jest budowa podziemnych hangarów w lesie w pobliżu np. autostrady Kijów-Czop. Mamy kilka autostrad, które są już przygotowane pod lądowiska. Dzięki temu te samoloty mogą być samolotami szybkiego reagowania. Załadunek broni i tankowanie przy pracującym silniku zajmuje 10 minut – powiedział Anatolij Chrapczyński.
– Sam samolot posiada różne możliwości, które pozwalają mu uniknąć na przykład konieczności stałego parkowania na lotniskach. Do tego łatwo w nim wymienić kluczowe części. Na przykład, jeśli mówimy o F-16, jego konserwacja jest skomplikowana i wymaga zaawansowanego sprzętu i maszyn. Jeśli mówimy o Saabie, jego silnik można wymienić w terenie w ciągu godziny – podsumował Chrapczyński.
