Nasze produkty są wszędzie, gdzie wykorzystuje się hydraulikę

Istnieją dwa powody. Po pierwsze jesteśmy elastyczni, jesteśmy małą organizacją i szybko reagujemy na potrzeby klienta. Po drugie, działamy na wielu rynkach. Rozwiązania hydrauliczne często się przenikają się – technologie stosowane w górnictwie mogą znaleźć zastosowanie w maszynach, a hydraulika maszynowa w lotnictwie. Dzięki temu łatwiej dostosowujemy nasze rozwiązania do specyficznych wymagań klientów. Dostarczamy nasze produkty wszędzie tam, gdzie jest wykorzystywana hydraulika.

Weszliście również w sektor obronny. Czym się zajmujecie?

Zawsze nasze wyroby były stosowane w układach hydraulicznych, w przemyśle obronnym, ale były to pojedyncze przypadki. Wcześniej nie dostarczaliśmy kompleksowych rozwiązań, teraz to się zmieniło – produkujemy układy hydrauliczne oraz zawieszenie hydropneumatyczne do armatohaubicy Krab. A to oznacza, że podjęliśmy się dosyć dużego wyzwania, gdyż to były wyroby o innej specyfice niż wcześniej. I to były podwaliny do tego, żeby pokazać, że polska firma produkująca w Polsce jest na bardzo dobrym poziomie. Po Krabie poszliśmy o krok dalej. Skonstruowaliśmy własne zawieszenie do Borsuka, ono w 100 procentach zostało u nas wyprodukowane i dostarczone do Huty Stalowa Wola.

Dodam jeszcze, że zostaliśmy zaproszeni też do programu polonizacji koreańskiego czołgu K2.

Jakie macie plany rozwojowe?