Marek Kutarba: Czy Żelazna Kopuła zawiodła Izrael?

Obrona przed „fajerwerkami” jest dla Izraela kluczowa

Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, to fakt, że praktycznie nic nie wiemy na temat tego, gdzie uderzyły te rakiety, których Izrael nie zniszczył. To z punktu widzenia oceny skuteczności obrony przeciwlotniczej istotna informacja. Nie każdą atakującą rakietę trzeba zniszczyć. Jeśli miejsce jej trafienia (a to daje się ustalić) nie ma żadnej wartości i trafienie nie powoduje większych strat, to zestrzelenie takiego pocisku jest zwyczajnie z ekonomicznego punktu widzenia bez sensu. Szkoda marnować w takich sytuacjach drogie pociski przeciwlotnicze.

Izraelska Żelazna Kopuła to jeden z najbardziej zmitologizowanych systemów uzbrojenia na świecie. Większość z nas, nafaszerowana przekazami marketingowymi, uwierzyła, że to system obrony idealny

Nie mniej ważny z punktu widzenia pojawiających się kpin jest także fakt, że Żelazna Kopuła nie została skonstruowana do obrony Izraela przed atakiem rakiet balistycznych. To system do obrony przed zagrożeniem, z którym państwo to ma do czynienia znacznie częściej niż z atakami w irańskim stylu. A stworzono go właśnie do obrony przed „fajerwerkami" – stosunkowo prostymi rakietami, pociskami artyleryjskimi i pociskami moździerzowymi, którymi najczęściej Izrael jest ostrzeliwany. Przede wszystkim przez Hezbollah. Żelazna Kopuła to system stworzony głównie do obrony ludności cywilnej przed takimi właśnie zagrożeniami. I to dlatego Żelazna Kopuła lepiej radzi sobie z „fajerwerkami" niż rakietami balistycznymi.

Arsenał rakietowy Iranu PAP

Żelazna Kopuła nie była najważniejszą warstwą obrony

Przed irańskim atakiem wcale tez nie broniła Izraela Żelazna Kopuła. A raczej nie tylko ona. Do obrony przed rakietami balistycznymi Izrael używa zupełnie innych systemów. To system rakietowy Strzała 3 (Chec 3; Arrow 3) przeznaczony jest do niszczenia pocisków balistycznych dalekiego zasięgu w ich najwyższej fazie lotu. Jeśli ten system zawiedzie, do użycia wchodzi system rakietowy Strzała 2 (Chec 2; Arrow 2) przeznaczony do niszczenia pocisków balistycznych średniego zasięgu w atmosferze.