Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, podpisana umowa ma wartość 141 mln dol. Kontrakt dotyczy niesprecyzowanej liczby pocisków JSM, które zamawiający otrzyma wraz z kontenerami transportowymi oraz sprzętem do testowania nowej broni. Wszelkie prace zostaną wykonane przez firmę Kongsberg Defence and Aerospace w Norwegii i mają się zakończyć do 31 sierpnia 2026 r.

Wraz z podpisaniem umowy uruchomiono pierwszą transzę finansowania w wysokości 69,2 mln dol.



Pociski JSM, które amerykanie otrzymają na mocy podpisanego kontaktu, będą stanowić nowy oręż do zwalczania okrętów, jaki trafi na wyposażenie wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-35 Liightning II.



Cieszy mnie, że po tak wielu latach od naszego pierwszego, a następnie drugiego kontraktu na dostawy dla pierwszej MJR poziom zaufania do nas jest na najwyższym poziomie – mówi Krystian Chmielewski, Executive Vice President of Business Development, Kongsberg Defence & Aerospace.

Pocisk JSM to nowoczesna konstrukcja produkcji Kongsberg Defence and Aerospace powstała we współpracy z amerykańską firmą Raytheon. Pocisk stanowi rozwinięcie i następny etap ewolucji pocisku NSM (Naval Strike Missle) doskonale znanego w Polsce, gdyż jest to podstawowy efektor Morskiej Jednostki Rakietowej.