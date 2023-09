Więcej krabów z HSW a także ze Śląska

- Rząd dokapitalizuje w tym celu śląską firmę kwotą 850 mln zł - zapowiedział w czwartek podczas MSPO w Kielcach premier Mateusz Morawiecki.

W Bumarze Łabędy przedsiębiorstwie znanym przede wszystkim z produkcji czołgów i sprzętu pancernego powstanie druga, bliźniacza linia produkcyjna krabów wzorowana na tej ze Stalowej Woli z wydajnością szacowaną na 50 krabów rocznie - zapowiedział w Kielcach premier.

Rząd już wcześniej zapowiadał, że zadba o utworzenie fabryki słynnych samobieżnych haubic kal 155 mm polskiej konstrukcji w innym regionie Polski, aby dywersyfikować ze względów bezpieczeństwa źródła zaopatrywania armii w ciężki sprzęt

Huta Stalowa Wola, producent ciężkiej artylerii, dalekonośnych haubic samobieżnych Krab i zautomatyzowanych moździerzy Rak, a także wkrótce dostawca bojowych wozów piechoty Borsuk i samochodów pancernych Waran tuż przed wojną w Ukrainie zakończyła wartą kilkadziesiąt milionów zł gruntowną technologiczną modernizację. Dziś te inwestycje okazują się niewystarczające. HSW ostro rusza do przodu z rozbudową. Jan Szwedo, prezes podkarpackiej Artylerii, już w zeszłym roku zapowiadał, że firma ma dwa lata na to by podwoić produkcję.