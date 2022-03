W pierwszej dostawie, która zostanie przekazana drogą powietrzną, znajdzie się 1370 granatników jednorazowych rodziny C90, 700 000 sztuk amunicji strzeleckiej i lekkie karabiny maszynowe (być może HK MG4). Broń i amunicja trafi na pokładzie dwóch samolotów do Polski, skąd zostanie przetransportowana drogą lądową na Ukrainę.

Ponadto, wg mediów niemieckich, także Berlin zamierza wysłać Ukraińcom 2700 pocisków kierowanych 9M32M do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych 9K32M Strieła-2M, pochodzących z zasobów Narodowej Armii Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Broń jest gotowa do transportu i czeka jedynie na oficjalną zgodę rządu. Warto wspomnieć, że najmłodsze egzemplarze mają ponad 35 lat i jest mało prawdopodobne, że nadają się do bezpiecznego wykorzystania, o efektywności na współczesnym polu walki nie wspominając.