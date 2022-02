Zgodnie z decyzją rządu w Bratysławie, Ukrainie zostanie przekazana pomoc o wartości 11 mln euro, w tym: 10 mln litrów oleju napędowego, 2,4 mln litrów paliwa lotniczego i 12 000 nabojów 120 mm (zapewne chodzi o amunicję moździerzową). Przedmiot dostawy był wcześniej przedmiotem ustaleń ze stroną ukraińską.

Rosyjski atak na Ukrainę spowoduje zapewne także wcześniejsze wycofanie ze służby w słowackim lotnictwie siedmiu samolotów myśliwskich MiG-29 (sześć AS i jeden UBS), których wsparcie eksploatacji odbywało się dotąd przy udziale ich rosyjskiego producenta – firmy RSK MiG. Przygotowywane jest rozwiązanie przejściowe, mające zapewnić ochronę przestrzeni powietrznej Słowacji do momentu odbioru i osiągnięcia wstępnej gotowości przez 14, zamówionych w grudniu 2018 r., wielozadaniowych samolotów bojowych Lockheed Martin F-16 Block 70 (12 jednomiejscowych i dwa dwumiejscowe). Według zapisów umowy LoA ich dostawa ma zostać zrealizowana do stycznia 2024 r. Na pierwszą połowę tego samego roku jeszcze niedawno było planowane wycofanie ze służby MiG-ów-29. Według słów ministra Nada „Rozmowy są w finalnej fazie i mogę już powiedzieć, że ochronę naszej przestrzeni powietrznej zapewni geograficznie bliski sojusznik".