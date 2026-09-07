Minister wziął udział w prezentacji przed 34. edycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w Kielcach. Gościem honorowym prezentacji jest wicepremier i szef słowackiego MON Robert Kaliniak.

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Czytaj więcej Materiał Partnera MSPO trwa cztery dni. Organizacja zajmuje cały rok Od 8 do 11 września Targi Kielce będą gospodarzem największej edycji w ponad 30-letniej historii Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Władysław Kosiniak-Kamysz o MSPO: Jedna z trzech największych wystaw sprzętu zbrojeniowego w Europie

Kosiniak-Kamysz podkreślał, że MSPO zyskał już miano światowej wystawy sprzętu zbrojeniowego – jednej z trzech największych, jakie odbywają się w Europie. – Chcieliśmy dodać coś nowego, pokazać, jak ten sprzęt oddziałuje (...) chcieliśmy go pokazać po to, by go też sprzedawać – powiedział. Zaznaczył, że na miejscu są przedstawiciele ponad 20 państw, w tym Korei Płd., Armenii czy z Bliskiego Wschodu.

– Chcemy pokazać, jakim sprzętem dysponuje Polska. Są Borsuki, Kraby, Raki, są nasze jednostki wyposażone w sprzęt, który zakupiliśmy od USA – bo latały i Apache, i F-16. Jest w użyciu nasz Piorun, którym interesuje się cały świat – podkreślił Kosiniak-Kamysz. – Chciałbym, aby to wydarzenie weszło na stałe do kalendarza Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego – zadeklarował.

Minister obrony narodowej apeluje o kupowanie polskiego sprzętu wojskowego

– Chcę zachęcić wszystkich naszych przyjaciół z różnych stron świata do tego, by kupowali polski sprzęt – dodał wicepremier. Podkreślił, że Polska z państwa, które kupuje sprzęt wojskowy, staje się jego ważnym producentem.