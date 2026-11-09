Huta Stalowa Wola – producent oraz integrator systemów wieżowych ZSSW-30 z pojazdami KTO Rosomak – poinformowała 5 listopada o łącznej liczbie przekazanych Siłom Zbrojnym Rosomaków z wieżą ZSSW-30.

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– Pierwsze wieże ZSSW-30 zintegrowane z KTO ROSOMAK zostały dostarczone w 2023 r. Łącznie HSW S.A. przekazała do Sił Zbrojnych RP 68 sztuk ZSSW-30 na KTO – czytamy w oświadczeniu.

KTO Rosomak z wieżą ZSSW-30. Polska może wystawić batalion

68 to znacznie więcej, niż wynikałoby z oficjalnych komunikatów Agencji Uzbrojenia. Oznacza to też, że po czterech latach dostaw możemy wystawić pierwszy pełen batalion (58 wozów) Rosomaków z wieżą ZSSW-30. W latach 2023–2024 dostarczono łącznie 10 sztuk – po 5 w 2023 i 2024 r. Wszystkie trafiły do 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie (21. Brygada Strzelców Podhalańskich). W 2025 r. dostawy objęły już 25 egzemplarzy – 11 w pierwszym półroczu oraz 14 w listopadzie. Łącznie dawało to 35 sztuk.

Oznaczałoby to, że w tym roku dostarczono ich 33 sztuki, co jest najlepszym wynikiem w ostatnich latach. Liczba ta nie pokrywa się jednak z oficjalnymi komunikatami Agencji Uzbrojenia, która wspomniała jedynie o dostawie do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Dostawa miała miejsce na początku listopada, a z materiału zdjęciowego wynika, że było to przynajmniej 8 Rosomaków z „Zośką” (jak bywa zdrobniale nazywana wieża ZSSW-30). Biorąc pod uwagę, że potrzeby CSWL są niewielkie, faktyczna liczba dostarczonych tam wozów nie była większa niż kilkanaście sztuk.

Co z pozostałymi pojazdami? Te zostały prawdopodobnie dostarczone szybciej, w dostawach, którymi armia się nie pochwaliła. Sugerować to może obecność nowych Rosomaków w 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, które możemy zaobserwować na zdjęciach już od kilku tygodni. Zapytaliśmy Agencję Uzbrojenia, czy potwierdza dostarczoną liczbę wozów i otrzymaliśmy odpowiedź, że jest ona poprawna. Wiemy także, że CSWL spodziewa się w najbliższym czasie kolejnych wozów. Nie można zatem wykluczyć, że liczba Rosomaków w Wojsku Polskim nie wzrośnie w najbliższych miesiącach.

Rosomak z wieżą ZSSW-30 podczas ćwiczeń Dzielny Gronostaj 25 Foto: 21 Brygada Strzelców Podhalańskich

Więcej Rosomaków z wieżą ZSSW-30

Czujny czytelnik z pewnością zauważy, że komunikat Huty Stalowa Wola wspominał o dostarczeniu wież ZSSW-30 zintegrowanych z KTO Rosomak, a nie kompletnych Rosomaków z wieżą. Taka konstrukcja zdania nie jest przypadkowa, ponieważ obecnie realizowane są dostawy w ramach umowy z 5 lipca 2022 r., która objęła zakup samych wież ZSSW-30 wraz z ich integracją z istniejącymi już podwoziami bazowymi Rosomak. Dostawy przewidziano na lata 2023–2027, a koszt oszacowano na 1,7 mld zł brutto, czyli ok. 24 mln zł za sztukę.

W 2024 r. zamówiono dodatkowo 138 Rosomaków z wieżą ZSSW-30 (tym razem już wraz z nowymi podwoziami). 8 lipca 2024 r. podpisany został kontrakt na 58 Rosomaków z ZSSW-30 za 2,6 mld zł z dostawą w latach 2027–2028. Pod koniec tego roku, 17 grudnia 2024 r., zakupiono kolejne 80 Rosomaków, choć tym razem w wersji Long (Rosomak-L) za 4,3 mld zł, również z dostawami w latach 2027–2028. Cena zwykłego Rosomaka z ZSSW-30 wynosi ok. 45 mln zł brutto. Z kolei wartość Rosomaka-L z ZSSW-30 to już ok. 54 mln zł za sztukę.

Nocne strzelanie Rosomaka z wieżą ZSSW-30 Foto: 1. Batalion Strzelców Podhalańskich

Zgodnie z zapisami umów, w latach 2027–2028 Polska powinna otrzymać łącznie 138 nowych Rosomaków z ZSSW-30. Biorąc pod uwagę obecne tempo dostaw oraz równoległą produkcję BWP Borsuk (także wyposażonych w ZSSW-30), nasuwa się pytanie, czy producent wież (konsorcjum Huty Stalowa Wola i WB Electronics) ma odpowiednie moce, by zagwarantować tak szybkie dostawy.

Nie tylko Rosomak z ZSSW-30, czyli coraz liczniejsza rodzina

Siły Zbrojne otrzymują obecnie nie tylko Rosomaki „bojowe” z wieżą ZSSW-30. Pojawia się też coraz więcej wozów dowodzenia. W latach 2018–2020 zamówiono 17 wozów dowodzenia (WD) Kroton. 27 grudnia 2023 r. zamówienie to powiększono o dodatkowe 12 sztuk w wersji Kroton-Bis. Równolegle, 11 października 2023 r., zamówiono 6 prototypowych WD Zawilec (z narodowymi systemami dowodzenia). 30 maja 2026 r. podpisana została dodatkowo umowa w ramach instrumentu SAFE na kolejne 18 Zawilców z dostawami w latach 2028–2029.

Wóz dowodzenia kr. Zawilec na podwoziu KTO Rosomak Foto: 5. Pułk Dowodzenia

Rośnie też populacja Rosomaków w wersji Wozu Ewakuacji Medycznej (WEM). W latach 2008–2011 dostarczono ich 37, a w 2022 r. zakupiliśmy kolejne 29. Zgodnie z umową dostawy powinny zakończyć się w tym roku. W 2022 r. dokupiliśmy także 11 dodatkowych Rosomaków-WRT (Wóz Rozpoznania Technicznego) do już posiadanych 33 sztuk. Do tej liczby doliczyć należy także zamówione w ramach instrumentu SAFE Kompanijne Moduły Ogniowe z moździerzami M120 Rak.