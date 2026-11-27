Obok czerwcowych Dni Morza i listopadowego Święta Marynarki Wojennej Polacy mogą niedługo zacząć obchodzić w lutym Narodowy Dzień Zaślubin Polski z Morzem. Byłoby to trzecie „morskie” święto w kalendarzu, wolnego jednak w tym dniu nie dostaniemy.

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Senat podjął odpowiednią decyzję 25 listopada na 69. posiedzeniu. Za przyjęciem projektu ustawy było 82 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Izba podjęła uchwałę o wniesieniu inicjatywy do Sejmu, a w dalszych pracach reprezentować ją będzie senator Sławomir Rybicki z Gdyni.

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Narodowy Dzień Zaślubin Polski z Morzem. Senat poparł nowe święto

Projekt, oznaczony jako druk senacki nr 818, podpisało 6 sierpnia 12 senatorów. Marszałek Senatu skierowała go 12 sierpnia do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu. Połączone komisje rozpatrzyły dokument 5 listopada i zarekomendowały przyjęcie bez poprawek. Wcześniej, w lipcu, także jednogłośnie o ustanowienie święta apelowali do Sejmu, Senatu i prezydenta radni sejmiku pomorskiego.

Ustawa jest krótka i składa się z trzech artykułów. Pierwszy ustanawia 10 lutego Narodowym Dniem Zaślubin Polski z Morzem, drugi nadaje mu rangę święta państwowego, trzeci przewiduje wejście w życie ustawy po 14 dniach od ogłoszenia. Preambuła składa hołd wszystkim, którzy przyczynili się do przywrócenia Pomorza w granice odrodzonej Rzeczypospolitej, a także Kaszubom, przez pokolenia pielęgnującym tradycję narodową. Projekt nie zmienia ustawy o dniach wolnych od pracy, więc nowe święto będzie okazją do uroczystości, ale już nie do dodatkowego odpoczynku.

Projekt musi jeszcze zyskać akceptację Sejmu i prezydenta. Jeśli proces legislacyjny zakończy się odpowiednio szybko, pierwsze obchody mogą odbyć się 10 lutego 2027 r. Sprawa nie dzieli sceny politycznej, a prezydent Karol Nawrocki w lutym tego roku uczestniczył w puckich obchodach 106. rocznicy zaślubin.

ORP Nakło (640), polski trałowiec bazowy projektu 207P Foto: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet via DVIDS

Data planowanego święta nawiązuje do wydarzeń z 10 lutego 1920 r. Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. dał Polsce dostęp do Bałtyku na odcinku około 147 kilometrów. Pomorze przejmował Front Pomorski, utworzony w październiku 1919 r. z rozkazu Józefa Piłsudskiego, pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Przejęcie przebiegło pokojowo.

Zaślubiny Polski z morzem

Haller jechał do Pucka przez Gdańsk, gdzie miejscowa Polonia wręczyła mu dwa pierścienie z napisem „Gdańsk, Puck, 10 lutego 1920”. W Pucku generał wjechał konno na skraj zamarzniętej zatoki i wrzucił jeden z pierścieni w przerębel wyrąbany przez rybaków. Drugi nosił na palcu do śmierci w 1960 r. W przemówieniu w dniu zaślubin oświadczył, że Rzeczpospolita staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Uroczystość odbyła się na terenie Morskiego Dywizjonu Lotniczego, z udziałem I Batalionu Morskiego. Puck był wówczas pierwszą bazą polskiej floty i lotnictwa morskiego. Już wcześniej, bo 28 listopada 1918 r., a zatem jeszcze przed odzyskaniem dostępu do morza, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał rozkaz o utworzeniu „Marynarki Polskiej”.

Zaślubiny dały też impuls do budowy portu i miasta w Gdyni, których budowę zlecono w 1920 r. inżynierowi Tadeuszowi Wendzie.

Obrzęd zaślubin powtórzono w marcu 1945 r. w Dziwnówku, Mrzeżynie i Kołobrzegu. W Pucku rocznicę obchodzi się co roku, a rangę uroczystości przywrócono w latach 80., także dzięki Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu.