Dzięki uzyskanej licencji Huta Stalowa Wola (HSW) będzie produkować w Polsce armaty automatyczne Bushmaster Mk44S kalibru 30 mm, stanowiące główne uzbrojenie zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30. Broń ta trafia m.in. na kołowe transportery opancerzone Rosomak oraz bojowe wozy piechoty Borsuk. Umowę z koncernem Northrop Grumman podpisano 8 września podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Dotyczy ona rozpoczęcia w Polsce produkcji licencyjnej oraz uzyskania zdolności w zakresie obsługi, napraw i remontów (MRO) dla całej rodziny armat Bushmaster.

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Uzyskana licencja oznacza istotne rozszerzenie kompetencji Huty Stalowa Wola, która dotąd integrowała ZSSW-30 i montowała ją na polskich pojazdach, natomiast same armaty były dostarczane przez amerykańskiego producenta. HSW dysponowała jednocześnie prawami do produkcji i serwisowania armat, nabytymi w ramach offsetu do programu Wisła, a w 2023 r. kupiła od Northrop Grumman International Trading licencję wraz z transferem technologii, potrzebne do utworzenia autoryzowanego centrum serwisowego armat Mk44S.

W przyszłości HSW ma produkować komponenty Bushmasterów w kraju, a następnie prowadzić montaż kompletnych systemów. Według deklaracji prezes HSW Barbary Ceny uruchomienie produkcji może nastąpić w perspektywie dwóch–trzech lat.

Armata Bushmaster II Mk44S to ważny komponent opracowanego w Polsce zestawu ZSSW-30

Bushmaster II Mk44S jest armatą automatyczną kalibru 30 mm, przystosowaną do amunicji 30 × 173 mm. W konfiguracji stosowanej w ZSSW-30 stanowi podstawowe uzbrojenie wieży, obok sprzężonego karabinu maszynowego UKM-2000C kal. 7,62 mm oraz podwójnej wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR lub Spike-LR2.

System ZSSW-30 został opracowany w Polsce przez konsorcjum Huty Stalowa Wola i WB Electronics. Wieża ma własny system kierowania ogniem, a za obserwację i celowanie odpowiadają niezależne głowice optoelektroniczne. Taka konfiguracja pozwala dowódcy i działonowemu równolegle wykonywać część zadań, co oznacza, że jeden może obserwować i wyszukiwać kolejny cel, podczas gdy drugi prowadzi ogień do celu już wykrytego.

Armata Mk44S ma 3405 mm długości, z czego 2410 mm przypada na lufę. Jej maksymalna szybkostrzelność wynosi do 200 strzałów na minutę. Konstrukcja jest przystosowana do zwalczania lekkich pojazdów opancerzonych, stanowisk ogniowych, piechoty oraz wybranych celów powietrznych, w tym bezzałogowców, zwłaszcza przy wykorzystaniu nowoczesnej amunicji programowalnej.

Istotną cechą wariantu Mk44S jest możliwość konwersji z kalibru 30 mm do 40 mm, w standardzie Super Forty. Na tę możliwość wskazuje oznaczenie „S", pochodzące od słowa Stretch. Zmiana ma wymagać wymiany ograniczonej liczby elementów, co – według informacji producenta i materiałów dotyczących systemu ZSSW – może zostać wykonane relatywnie szybko, również w warunkach polowych.

Dla użytkownika oznacza to możliwość dalszego rozwoju siły ognia bez konieczności projektowania całkiem nowego systemu wieżowego. Kaliber 30 mm pozostaje dziś standardem uzbrojenia wielu bojowych wozów piechoty, jednak amunicja 40 mm oferuje większy potencjał rażenia, zwłaszcza wobec lepiej chronionych celów oraz przy stosowaniu amunicji programowalnej. Ewentualne wykorzystanie tej zdolności będzie jednak zależało od potrzeb Wojska Polskiego, dostępności amunicji oraz decyzji dotyczących konkretnych wersji ZSSW.

Wieża ZSSW-30 jest elementem najważniejszych programów pancernych polskiego przemysłu

Wieża ZSSW-30 jest już wykorzystywana lub przewidziana dla najważniejszych programów pancernych realizowanych przez polski przemysł. Trafia na KTO Rosomak, stanowi standardowe uzbrojenie pływającego BWP Borsuk, a w Kielcach została także pokazana na demonstratorze ciężkiego bojowego wozu piechoty, nad którym pracuje HSW.

W przypadku Borsuka ZSSW-30 zapewnia połączenie armaty automatycznej, przeciwpancernych pocisków Spike i nowoczesnych przyrządów obserwacyjno-celowniczych w module bezzałogowym. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo załogi, ponieważ obsługa wieży pracuje pod osłoną pancerza kadłuba. Borsuk jest przy tym jednym z kluczowych programów modernizacji Wojsk Lądowych. Na podstawie podpisanych dotychczas umów wykonawczych do 2030 r. armia ma odebrać 257 takich wozów. Umowa ramowa zakłada zaś zakup około 1000 w wersji bojowej.

Produkcja armat Bushmaster w Stalowej Woli może mieć znaczenie nie tylko dla bieżących dostaw Rosomaków i Borsuków. HSW rozwija również ciężki BWP, w którym podczas MSPO 2026 zastosowano właśnie ZSSW-30. Producent podkreśla, że nowy pojazd ma być przystosowany do różnych systemów wieżowych i kalibrów. Jest jednak prawie pewne, że w konfiguracji bazowej, przeznaczonej dla Wojska Polskiego, otrzyma wieżę ZSSW-30, która być może zostanie jedynie dostosowana do kalibru 40 mm.

Jak licencja od Northrop Grumman wzmacnia system odporności polskiego państwa

Licencja od Northrop Grumman ma zwiększyć udział krajowego przemysłu w programach wykorzystujących ZSSW-30. Korzyść nie ogranicza się jednak do samego montażu armat. Obejmuje także rozbudowę zdolności produkcyjnych, remontowych i serwisowych w Polsce. W warunkach intensywnej eksploatacji, rozbudowy liczebnej wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz ewentualnego kryzysu bezpieczeństwa dostęp do części, kompetencji technicznych i zaplecza obsługowego staje się elementem systemu odporności państwa. Należy też pamiętać, że lufy armat to jeden z tych elementów, które w warunkach bojowych, przy intensywnym użytkowaniu, najszybciej wymagają wymiany na nowe.

HSW wskazuje również na perspektywę eksportową. ZSSW-30 jest polskim rozwiązaniem, rozwijanym przez Hutę Stalowa Wola i Grupę WB, lecz kluczowy element jego uzbrojenia pochodził dotąd z zagranicy. Lokalna produkcja na licencji może ułatwić oferowanie potencjalnym odbiorcom pełnego pakietu: od wieży i armaty po obsługę techniczną oraz wsparcie eksploatacyjne.

Podpisana w Kielcach umowa nie oznacza natychmiastowego zastąpienia importowanych armat produkcją krajową. Jest natomiast krokiem w stronę polonizacji jednego z najważniejszych elementów uzbrojenia Rosomaków, Borsuków i kolejnych wozów bojowych powstających w Hucie Stalowa Wola.