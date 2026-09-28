Dostawy Apache’ów zaplanowane są na lata 2028–2032 i po ich zakończeniu Polska, nie licząc Stanów Zjednoczonych, stanie się ich największym użytkownikiem na świecie
W sumie za zakup tych amerykańskich statków powietrznych zapłacimy ok. 40 mld zł. Dostawy są zaplanowane na lata 2028 – 2032 i po ich zakończeniu Polska, nie licząc Stanów Zjednoczonych, stanie się ich największym użytkownikiem na świecie.
Warto jednak pamiętać, że to dopiero początek naszych wydatków. Przyjmuje się, że sam zakup to ok. 30 proc. kosztów w tzw. cyklu życia uzbrojenia. Upraszczając, oznacza to, że przez kolejne 40 lat wydamy na śmigłowce AH-64E Apache kolejnych ponad 80 mld zł, co uśredniając, będzie oznaczało ponad 2 mld zł rocznie. Te środki zostaną przeznaczone na eksploatację, ale też serwis i modernizację. O ile środki przeznaczone na zakup trafią do amerykańskich koncernów zbrojeniowych, założenie jest takie, że jak największa część pieniędzy wydawanych na AH-64E w kolejnych latach, ma zostać w Polsce.
Przy okazji podpisania tej umowy w sierpniu 2024 r., zawarto także umowę offsetową. Gdyby nie offset, czyli zakup technologii za pieniądze, w tym wypadku zapłacilibyśmy za cały kontrakt ok. 1,2 mld zł mniej.
W poniedziałek Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Dęblinie podpiszą umowę wykonawczą z GE Aerospace. Jej wartość to ok. 550 mln zł. Te środki mają być przeznaczone na zakup maszyn m.in. do szlifowania łopatek silników, prawa licencyjne i szkolenia pracowników. W efekcie WZL 1 mają pozyskać zdolność do remontu silników lotniczych z rodziny T700 na tzw. poziomie D, co poza zakupem części oznacza pełną samodzielność takich działań.
To właśnie silniki z tej rodziny są montowane w śmigłowcach AH-64E Apache. Ale co ważne, także w innych statkach powietrznych, którymi dysponuje Wojsko Polskie: AW 149, AW 101 i Black Hawkach S-70i. W sumie do serwisowania będzie ok. 350 silników tego typu.
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Prace budowlane związane z tą inwestycją powinny ruszyć jeszcze w październiku i zakończyć się w listopadzie przyszłego roku. Zgodnie z planem pierwsze remonty będą mogły być przeprowadzane od 2028 r. O ile śmigłowce AH-64E Apache wtedy dopiero będą wchodzić do służby w naszych Siłach Powietrznych, to już np. cztery morskie AW-101, z których każdy ma po trzy silniki, wkrótce mogą potrzebować przeglądów. Koszt takiego remontu, w zależności od stanu silnika, będzie liczony w milionach złotych. Można zakładać, że w związku z tym zadaniami, liczba pracowników w Dęblinie, których obecnie jest ok. 240, powinna się do 2035 r. co najmniej podwoić.
Dzięki tym działaniom w Wojskowych Zakładach Lotniczych będzie możliwość serwisowania silników trzech typów. Już teraz spółka obsługuje silniki turbinowe TW3-117, które są używane w posowieckich śmigłowcach Mi-24 czy Mi-8/Mi-17. W sumie takich statków jest w Wojsku Polskim jeszcze ok. trzydziestu.
Z kolei w maju 2026 r. spółka podpisała umowę z amerykańskim koncernem Honeywell. Na jej podstawie w Dęblinie powstanie centrum do serwisowania silników AGT1500, które są używane w czołgach Abrams i pojazdach im towarzyszących. W sumie w naszej armii będzie ich ponad 400. Jak informowaliśmy na łamach „Rz”, koszt powstania centrum to ok. 300 mln zł, a za tę kwotę zostanie zbudowana odpowiednia infrastruktura (powstać ma m.in. hamownia) oraz opłacony dostęp do dokumentacji i prawa licencyjne. Kluczowe będzie stworzenie magazynu buforowego części zamiennych, dzięki któremu naprawy nie będą się przeciągały. Ten projekt nie zostanie sfinansowany z offsetu, tylko z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a 130 mln zł wyniesie dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych Ministerstwa Aktywów Państwowych. Spółka wyda też na to środki własne.
W poniedziałek podpisywana jest trzecia umowa offsetowa. Wcześniej WZL nr 1 podpisały umowy offsetowe z koncernami Lockheed Martin i Boeing. W marcu 2026 r. z tym pierwszym dotyczącą m.in. zdolności do diagnozowania systemów kierowania uzbrojenia oraz radaru Longbow, a w sierpniu z Boeingiem. W tym wypadku chodziło m.in. o transfer wiedzy, szkolenia, wskazanie, jak powinny zostać zmienione procesy technologiczne, jak ustanowione stanowiska remontowe itd. Dzięki tym wydatkom WZL nr 1 mają uzyskać zdolności do pełnego serwisu tzw. MRO (maintenance, repair, and overhaul).
Czy to nam się opłaca? Licząc offset i dofinansowanie z FIK, polski podatnik wyda na rozwój WZL prawie 1,5 mld zł. To ma nam zapewnić zdolności do serwisowania i naprawy sprzętu, nie tylko w czasie pokoju, ale również w czasie kryzysu i wojny. Dla długotrwałego prowadzenia działań wojennych niezbędna jest możliwość do odtwarzania potencjału bojowego. My właśnie próbujemy ją zbudować.
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